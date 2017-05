Bezpečnostná rada OSN odsúdila skúšku balistickej strely KĽDR

Juhokórejskí armádni vojaci sledujú na televíznej obrazovke skúšku rakety, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 16. mája (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v pondelok jednomyseľne odsúdila ostatnú balistickú skúšku Severnej Kórey a varovala pred novými sankciami voči Pchjongjangu. Vo svojom vyhlásení 15-členná BR OSN požaduje, aby už KĽDR neuskutočnila žiadne podobné testy.Severná Kórea predtým oznámila, že strela, ktorú v nedeľu otestovala, predstavuje nový typ balistickej rakety schopnej niesť veľkú jadrovú hlavicu. Strela letela 787 kilometrov, pričom dosiahla výšku 2111 kilometrov a následne dopadla do mora západne od Japonska, informovala v noci nadnes spravodajská stanica BBC.Juhokórejská armáda uviedla, že tieto tvrdenia svojho suseda nedokáže ešte potvrdiť. Soul však oznámil, že severokórejské strely sa javia ako schopné opustiť a znovu vstúpiť do atmosféry, čo je kľúčové pre vývoj interkontinentálnych balistických striel (ICBM), informovala juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.BR OSN ďalej požaduje, aby Severná Kórea. KĽDR napriek šiestim súborom sankcií uvaleným od roku 2006 zo strany medzinárodného spoločenstva vyvíja jadrové aj balistické zbrane a uskutočnila už päť jadrových skúšok.