Bezpečnostná rada OSN schválila nové sankcie voči KĽDR

Na televíznej obrazovke šéf Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Zajd Raad Husajn reční počas 36. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve 11. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 12. septembra (TASR) - Bezpečnostná rada OSN schválila v pondelok v New Yorku jednomyseľne nové sankcie voči Severnej Kórei za jej minulotýždňovú jadrovú skúšku. Značne zmiernený návrh rezolúcie predložený Spojenými štátmi podporili aj Čína a Rusko, informovali agentúry Reuters a DPA.Na základe nových sankcií budú dodávky rafinovaných ropných produktov do tejto komunistickej krajiny obmedzené na dva milióny barelov ročne a z KĽDR bude zakázaný vývozu textilu.Rezolúcia tiež zavádza zákaz vývozu kondenzátov a skvapalneného zemného plynu do KĽDR a zachováva hornú hranicu množstva vyvezenej ropy. Väčšinu ropy dodáva Severnej Kórei Čína.Obmedzenie dodávok ropných produktov je účinné od 1. októbra. Do konca tohto roka môže KĽDR doviezť iba 500.000 barelov, od 1. januára 2018 spomínané dva milióny barelov ročne.Textil bol vlani druhým najväčším vývozným artiklom KĽDR po uhlí a iných nerastných surovinách. Jeho hodnota dosiahla podľa údajov Kórejskej agentúry na podporu investícií a obchodu 752 miliónov dolárov (takmer 627 miliónov eur). Takmer 80 percent vývozu textilu smerovalo do Číny.Podľa nemenovaného predstaviteľa USA, na ktorého sa odvoláva agentúra Reuters, Severná Kórea dováža ročne 4,5 milióna barelov rafinovaných ropných produktov a štyri milióny barelov ropy.V reakcii na šiesty jadrový test KĽDR z 3. septembra požadovali USA pôvodne oveľa prísnejšie sankcie. Washington chcel zmraziť všetky zahraničné aktíva vodcu Kim Čong-una a troch vysokopostavených predstaviteľov vládnucej strany, ako aj prevody peňazí severokórejských občanov do ich vlasti, zaviesť okamžité a komplexné ropné embargo a prehliadky severokórejských lodí na otvorenom mori. Z návrhu rezolúcie boli vypustené i sankcie voči štátnej leteckej spoločnosti Air Koryo, kórejskej armáde a ministerstvu obrany. Uvedné postihy totiž nechceli podporiť Rusko a Čína.Ide v poradí i deviatu rezolúciu týkajúcu sa jadrového a raketového programu KĽDR od roku 2006 (predchádzajúca bola prijatá len 5. augusta). Žiadna však doteraz nedokázala prinútiť režim v Pchjongjangu, aby skúšky zastavil. Severná Kórea svoje úsilie dokonca vystupňovala a minulý týždeň oznámila, že uskutočnila test vodíkovej bomby, ktorú je možné umiestniť na medzikontinentálnu balistickú raketu.