Bezpečnostná rada OSN vyjadrila znepokojenie nad kurdským referendom

Sídlo OSN v New Yorku, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 22. septembra (TASR) - Bezpečnostná rada (BR) OSN vyjadrila vo štvrtok znepokojenie z plánovaného referenda o nezávislosti severoirackého Kurdistanu. Varovala, že plebiscit, vypísaný na 25. septembra, by mohol vyvolať nestabilitu v okolitom regióne.Vyhlásenie najvyššieho orgánu OSN vyjadruje podľa agentúry DPA podporu územnej celistvosti a jednote Iraku. Vyzýva kurdské autonómne orgány na dialóg s ústrednou irackou vládou v Bagdade. Jeho cieľom by malo byť kompromisné riešenie vzájomných sporov, ktoré by malo podporu medzinárodného spoločenstva.BR OSN v tejto súvislosti pripomenula "kľúčovú" úlohu, ktorú zohrali kurdské milície v oslobodzovaní rozsiahlych území Iraku od bojovníkov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).Plánované referendum vystrašilo susedov Iraku - Turecko, Irán a Sýriu -, ktorí sa obávajú, že hlasovanie povzbudí ich vlastné kurdské menšiny, aby sa snažili o odtrhnutie. Nesúhlas s referendom vyjadrili aj Spojené štáty, ktoré inak s Kurdmi spolupracujú.Plebiscit sa má konať nielen v samotnom irackom Kurdistane, ale aj v niekoľkých ďalších sporných oblastiach vrátane etnicky a nábožensky zmiešanej provincie Kirkúk bohatej na ropu.