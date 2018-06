Bezpečnostná rada OSN vyzvala na prístup do prístavu Hudajda v Jemene

Členovia Bezpečnostnej rady OSN. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 15. júna (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) vo štvrtok znova vyzvala na zachovanie prístupu do prístavov v meste Hudajda a v dedine Salíf v Jemene. Zároveň zopakovala svoju podporu politickému riešeniu ako jedinému spôsobu pre ukončenie tri roky trvajúceho ozbrojeného konfliktu v krajine, píše agentúra AP.BR OSN vyjadrila hlboké obavy z následkov, ktoré bude mať ofenzíva koalície vedenej Saudskou Arábiou v meste Hudajda na humanitárnu situáciu. Rada vyzvala všetky strany, aby dodržiavali svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného humanitárneho práva.Britská veľvyslankyňa Karen Pierceová, na ktorej podnet sa zasadnutie uskutočnilo, novinárom ešte pred stretnutím povedala, že nový osobitný splnomocnenec OSN pre Jemen Martin Griffiths sa pokúša vyrokovať odsun šiitských povstalcov húsíov, ktorí toto mesto ovládajú. Griffiths by mal o výsledkoch svojej práce BR OSN informovať v pondelok.Bezpečnostná rada ešte v stredu výrazne podporila snahy nového osobitného splnomocnenca OSN Griffithsa o pokračovanie politických rokovaní a zabránenie ďalšiemu stupňovaniu bojov v trojročnom jemenskom konflikte, ktorého výsledkom je viac než 10.000 mŕtvych, vyše dva milióny vysídlených osôb a v súčasnosti celosvetovo najhoršia humanitárna kríza.Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty (SAE) medzitým ohlásilina ochranu civilistov v Hudajde, kde začali v stredu ráno ofenzívu proti jemenským šiitským povstalcom. Súčasťou tohto plánu má byť vytvorenie trás pre dodávky potravín, zdravotníckeho materiálu a ropných produktov.