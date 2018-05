Bezpečnostná situácia z pohľadu teroristických rizík v SR je stabilná

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. mája (TASR) - Z pohľadu teroristických hrozieb hodnotí Slovenská informačná služba (SIS) bezpečnostnú situáciu v SR v roku 2017 ako stabilnú, bez zásadných zmien v porovnaní s rokom 2016. SIS nezaznamenala spravodajské poznatky, ktoré by viedli k reálnej teroristickej hrozbe na území SR alebo proti jej záujmom v zahraničí. Uvádza sa to v odtajnenej správe SIS v sekcii Boj proti terorizmu určenej pre verejnosť, ktorá bola zverejnená v piatok.uvádza sa ďalej v správe.Najväčšiu hrozbu pre členské krajiny EÚ naďalej predstavovala džihádistická organizácia Daesh (tzv. Islamský štát), navrátilci z oblasti Sýrie či Iraku, prívrženci Daesh alebo ideologicky spriaznené či inak motivované osoby pôsobiace v Európe ochotné realizovať útoky v jej mene, inšpirované hlavne jej mediálnou propagandou a početnými výzvami k teroristickým útokom.uvádza sa okrem iného v tejto sekcii odtajnenej správy slovenskej spravodajskej služby.SIS prioritne v minulom roku zamerala spravodajskú pozornosť na vyhodnocovanie teroristických rizík v Európe v súvislosti s dianím v Sýrii a Iraku, možným preberaním modus operandi používaných v tejto oblasti aj v Európe, úpadkom Daesh a možným návratom zahraničných teroristických bojovníkov do Európy. V tejto súvislosti SIS informovala externých príjemcov o zahraničných teroristických bojovníkoch v zónach džihádu s prepojením na SR.