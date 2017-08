Bezpečnostná služba na barcelonskom letisku vstúpila do štrajku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dôsledky štrajku na letisku v Barcelone sa zmiernili povolaním Civilnej gardy

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 14. augusta (TASR) - Bezpečnostný personál barcelonského letiska dnes vstúpil do časovo neobmedzeného štrajku. Zatiaľ sa neprejavil v dĺžke odbavovania cestujúcich. Na miesta štrajkujúcich totiž nastúpili príslušníci policajnej jednotky Guardia Civil.Ku krátkym štrajkom na letisku dochádzalo už niekoľko dní. Cestujúci do zahraničia ich pociťovali najmä pri kontrole batožiny.Štrajkujúci žiadajú od svojho zamestnávateľa, súkromnej bezpečnostnej spoločnosti Eulen, okrem iného zvýšenie počtu pracovníkov na kontrolu batožiny a zlepšenie pracovných podmienok. Všetky rokovania, na ktorých sa zúčastňujú aj zástupcovia vlády ako sprostredkovatelia, sa zatiaľ skončili bez výsledkov.Z barcelonského letiska by malo dnes odletieť takmer 500 lietadiel s 91.800 cestujúcimi, prevažne dovolenkármi.Dôsledky časovo neobmedzeného štrajku personálu, ktorý na letisku v Barcelone kontroluje batožinu cestujúcich, sa zmiernili po tom, ako dnes na kontrolu batožiny povolali príslušníkov Civilnej gardy.Minister verejných prác Íňigo de la Serna uviedol, že vďaka Civilnej garde sa letisko El Prat vrátilo do normálnej prevádzky po niekoľkých týždňoch, keď lietadlá odtiaľ vypravovali s veľkými meškaniami. Zdôraznil, že v čase, keď je Španielsko v pohotovosti pre riziko teroristického útoku, bolo nevyhnutné zaručiť bezpečnosť letiska v Barcelone.Agentúra AP informovala, že cestujúci dnes na odbavenie svojej batožiny pred odletom čakali menej ako 30 minút. V uplynulých týždňoch to boli často celé hodiny.Personál, ktorý sa na letisku El Prat stará o skríning a prehliadku batožín, v nedeľu odmietol ponuku ohľadom zvýšenia platov, ktorú zamestnancom tohto sektora letiska ponúkol ich zamestnávateľ, spoločnosť Eulen, a odsúhlasil zintenzívnenie svojho štrajku, ktorý bol vyhlásený 4. augusta.Aj keď je štrajk od nedeľnej polnoci, štrajkujúci zamestnanci sú povinní zabezpečiť aspoň 90 percent služieb. Minister de la Serna okrem toho zamestnancov spoločnosti Eulen upozornil, že vláda je pripravená prijať jednostranné rozhodnutie ohľadom ich pracovných podmienok, ktoré bude pre obe strany sporu záväzné.upozornil podľa katalánskeho denníka Diario di Girona advokát štrajkujúcich Leopoldo García Quinteiro, ktorý súčasne ubezpečil, že dohoda o minimálnom objeme služieb poskytovaných štrajkujúcimi zamestnancami bude rešpektovaná.Barcelonské letisko El Prat zaznamenalo v rokoch 2009-2016 viac ako 60-percentný nárast počtu cestujúcich. Podľa štrajkujúcich počet zamestnancov letiska starajúcich sa o kontrolu batožín v rovnakom období klesol z 500 na 360.