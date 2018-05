Bezpečnostné fórum GLOBSEC 2018 prinesie nový prístup k témam

Na archívnej snímke prezident GLOBSEC-u Róbert Vass. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 10. mája (TASR) – Nadchádzajúci ročník bezpečnostného fóra GLOBSEC, ktorý bude v Bratislave od 17. do 19. mája, sa bude odlišovať od predošlých tým, že prinesie viac "vlastného obsahu". Na brífingu to vo štvrtok povedal prezident GLOBSEC-u Róbert Vass.povedal s tým, že bude predstavenýchJednu z týchto správ, nazvanú Megatrendy 2018, zverejňuje GLOBSEC prvýkrát už týždeň pred samotným podujatím.Novinkou je podľa Vassa itém konferencie.vysvetlil s poukázaním na potrebu riešiť otázky, ktoré ovplyvnia svet v blízkej budúcnosti.Organizátori tohtoročného bezpečnostného fóra v Bratislave očakávajú účasť 140 vystupujúcich z rôznych sektorov, čo je najviac v jeho doterajšej histórii. Naplánované sú tri súbežné programy v samostatných sieňach, ako aj vyše 40 sprievodných podujatí v spolupráci s medzinárodnými partnermi vrátane svetových think-tankov. Celkovo by mal GLOBSEC 2018 privítať približne 1000 hostí zo 60-70 krajín sveta.Ako významných rečníkov pripomenul Vass premiérov Slovenskej a Českej republiky Petra Pellegriniho a Andreja Babiša, ako i ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky a ďalších členov zahraničných vlád. Zaoznačil aj to, že prvýkrát bude na konferencii prítomná Globálna komisia pre stabilitu kybernetického priestoru (GCSC), ktorá je najvýznamnejším celosvetovým orgánom svojho druhu.