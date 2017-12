Bezplatná právna poradňa bude v Dúbravke fungovať aj budúci rok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 28. decembra (TASR) – Bezplatná právna poradňa v bratislavskej Dúbravke bude pomáhať aj v budúcom roku. Svoje pomyselné brány otvorí opäť v stredu 10. januára 2018, kedy právnik poradí v čase medzi 9.00 a 12.00 h. Následne bude právna poradňa otvorená v stredu 24. januára od 14.00 do 17.00 h. Informuje o tom mestská časť na svojej webovej stránke.Od februára bude poradňa, ktorá má svoje sídlo na prízemí dúbravského miestneho úradu na Žatevnej ulici č. 2, fungovať znova v dvojtýždennom režime. To znamená v prvú stredu v mesiaci v doobedňajších hodinách a každú tretiu stredu popoludní. "Obyvatelia chodia najčastejšie s otázkami okolo rodinných vzťahov, dedičského konania či problémami majetkovej povahy, najčastejšie ohľadom bytu či susedských vzťahov," uvádza samospráva. Najčastejšie sa prídu poradiť seniori nad 70 rokov.Bezplatnú právnu poradňu otvorila mestská časť začiatkom apríla 2015. Do konca toho roka pomohla viac ako 220 svojim obyvateľom. Obrátiť sa môžu na ňu klienti v prípade exekúcií, majetkového vyrovnania či dedičského konania, ale aj v záležitostiach rodinného práva a pracovnoprávnych vzťahov. V decembri 2015 zároveň rozšírila mestská časť svoje sociálne služby a zaviedla bezplatné konzultácie v rámci sociálnej poradne. Tá je určená najmä bezdomovcom, týraným ženám, nízkopríjmovým skupinám, nezamestnaným či sociálne slabším rodinám.