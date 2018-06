Bezplatné cestovanie po EÚ získa maximálne 159 Slovákov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. júna (TASR) - Európska komisia v utorok na poludnie spustila prihlasovanie na bezplatné cestovanie po EÚ. Pre Slovensko vyčlenila 159 poukazov. Môžu sa o ne uchádzať Slováci narodení v období od 2. júla 1999 do 1. júla 2000 vrátane, ktorí sú ochotní medzi 9. júlom a 30. septembrom 2018 navštíviť jednu až štyri zahraničné destinácie. Prihlasovanie sa uzavrie 26. júna o 12.00 h. Informuje o tom Európsky portál pre mládež, na ktorom je prihláška dostupná.V prihláške musia uchádzači poskytnúť svoje osobné údaje a podrobnosti o plánovanej cesty. Potom musia odpovedať na päť kvízových otázok týkajúcich sa Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018, mládežníckych iniciatív EÚ a volieb do Európskeho parlamentu. Poslednou časťou prihlášky je prémiová otázka o záujme, aký by mohla iniciatíva DiscoverEU vzbudiť medzi mladými ľuďmi.Správne odpovede na kvíz a na prémiovú otázku umožnia Európskej komisii zostaviť poradie uchádzačov pre prípad, že bude podaných prihlášok priveľa. Pre každý členský štát EÚ je stanovená kvóta cestovných poukazov. Rozdelenie vychádza z podielu počtu obyvateľov jednotlivých členských štátov EÚ na celkovom počte obyvateľstva Európskej únie. Celkový počet lístkov pre toto kolo je 15.000, ďalšie sa očakáva na jeseň.Každý uchádzač môže podať iba jednu prihlášku. Záujemcovia môžu cestovať individuálne alebo v skupine maximálne piatich osôb. Vtedy prihlášku vyplní len vodca skupiny. Každý účastník je oprávnený získať jeden cestovný lístok v hodnote (v priemere) 255 eur. Cesta zahŕňa len cestovanie druhou triedou, primárne vlakmi. Sú však možné výnimky, napríklad pre mladých z odľahlých oblastí alebo so zdravotným postihnutím. Spätné preplácanie lístkov nie je možné.Mladí ľudia, ktorým Komisia umožní bezplatné cestovanie, sa stanú ambasádormi iniciatívy DiscoverEU. Očakáva preto od nich, že sa so svojimi zážitkami podelia na sociálnych sieťach alebo napríklad formou prezentácie vo svojej škole alebo miestnej komunite. Iniciatíva má tiež účastníkom umožniť lepšie pochopiť rozmanitosť Európy, tešiť sa z jej kultúrneho bohatstva, nadviazať nové priateľstvá a získať pocit európskej identity.