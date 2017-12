Bezplatné cestovanie žiakov v Žiline do 15 rokov sa v novom roku zmení

Ilustračné fotoFoto: TASR/Michal Svítok Ilustračné fotoFoto: TASR/Michal Svítok

Žilina 30. decembra (TASR) – V žilinskej mestskej hromadnej doprave (MHD) sa od 1. januára 2018 zmenia podmienky pre bezplatné cestovanie žiakov od šesť do 15 rokov. Už nebudú musieť dokladovať bezdlžnosť voči mestu Žilina, ale iba trvalý pobyt.Zmenu inicioval poslanec mestského zastupiteľstva (MsZ) Ľubomír Bechný a týka sa podľa neho zhruba tisíc detí, ktoré sú evidované ako neplatiči dane za smeti.povedal Bechný.V žilinskom mestskom zastupiteľstve prvýkrát navrhol zmenu bezplatného cestovania žiakov v júni tohto roka, no poslanci ju neschválili.uviedol Bechný.Schválený materiál súvisel podľa žilinského primátora Igora Chomu s prevodom verejného osvetlenia z dopravného podniku na mesto a čerpaním úverových zdrojov, ktoré sú zazmluvnené do konca roka.vysvetlil žilinský primátor Igor Choma.Bechný pripomenul, že problém s bezplatnou MHD začal po zhorení bytovky na Bratislavskej ulici v Žiline a zrušení Základnej školy na Hollého ulici, ktorú navštevovali najmä deti zo žilinskej kolónie. Po zrušení školy musia dochádzať do vzdialenejších škôl a práve možnosť bezplatnej dopravy by im to výrazne zjednodušila. Ako neplatiči s dlhom za smeti ale výhodu využívať nemohli.uzavrel Bechný.