Bezplatnú prehliadku BODY THE EXHIBITION využili prví pedagógovia

Bratislava 27. septembra (OTS) - Výstavu Body The Exhibiton, ktorú je možné od augusta vidieť v bratislavskej Inchebe, videlo už niekoľko tisíc návštevníkov.Vyškolení medici záujemcov prevádzajú výstavou a obohacujú ich návštevu o množstvo zaujímavých informácií o ľudskom tele.Veľkú časť návštevného publika tvoria najmä žiaci základných a stredných škôl. Aj napriek tomu, že všetci z nich výstavu považujú za edukatívnu a jej návštevu hodnotia pozitívne, mnohí pedagógovia váhajú, či ju so svojimi žiakmi či študentmi navštívia. Preto sa organizátori pridŕžajúc svojho výroku „lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“ rozhodli učiteľom výstavu bezplatne predstaviť. Prvé skupinky pedagógov zavítali do bratislavskej Incheby v pondelok 29. septembra zo základných škôl a gymnázií z rôznych častí Slovenska.Skupinka pedagógov s obrovským záujmom a rešpektom pred vedomosťami medika počúvala výklad pri každom exponáte. „“ hovorí nadšený medik, ktorý skupinu pedagógov sprevádzal.Rovnako spokojní boli aj učitelia, pre ktorých bola výstava veľkým zážitkom a rozhodovacím faktorom, či na výstavu vezmú aj svojich žiakov. „“ zhodli sa pedagógovia zo základnej školy v Mikušovciach.Nemenej spokojná bola aj druhá poobedňajšia skupina vyučujúcich z gymnázia a bilingválnej školy, ktorá sprievod medika veľmi vychválila a o výstave povedala, že ju považuje za vynikajúcu výukovú príležitosť. Pedagógovia kládli okrem otázok smerovaných k vystavovaným exponátom aj otázky týkajúce sa organizácie školskej exkurzie, pretože táto prehliadka im ukázala, že je vhodná aj pre ich žiakov a študentov. Medik svojimi vedomosťami a výkladom mnohých nerozhodných pedagógov podnietil k tomu, aby neverili všetkému, čo sa šeptá éterom, ale aby si utvorili vlastný názor na to, čo mali možnosť vidieť.Výstava Body The Exhibition je otvorená denne od 9:00 do 20:00. V prípade záujmu školských či iných skupín je vhodné prehliadku vopred zarezervovať. Každá školská skupina má k dispozícii vlastného medika, ktorý ich výstavou prevedie. Pre školy je poskytované zvýhodnené vstupné 8€ pre žiaka počas pracovného týždňa a 10€ na žiaka počas víkendu. Na každých desať žiakov má jeden pedagogický dozor vstup zdarma. Rezervácie je potrebné nahlásiť buď e-mailom na vstupenky@jvsgroup.sk alebo telefonicky na 0918 117 118.