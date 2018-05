Bezplatný rozbor 60 vzoriek vody na Liptove odhalil nedostatky

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 24. mája (TASR) – Bezplatný rozbor šiestich desiatok vzoriek pitnej vody z individuálnych zdrojov Liptovskou vodárenskou spoločnosťou (LVS) v Liptovskom Mikuláši v tomto roku odhalil viaceré nedostatky. Takmer tretina vzoriek bola nevyhovujúca v ukazovateľoch vodivosť, farba, zákal, amoniak, železo, mangán a dusičnany. Podľa príslušnej vyhlášky ministerstva zdravotníctva o kvalite pitnej vody vyhovelo 42 vzoriek, čo predstavuje 70 percent z celkového počtu. TASR informovala referentka pre vnútornú a externú komunikáciu LVS Eva Petranová.Zlý technický stav studne a jej sezónne využívanie má na začiatku sezónneho čerpania za následok nevyhovujúce senzorické vlastnosti spôsobené koróziou a nedostatočným odčerpaním vody.uviedol vedúci oddelenia kvality vody LVS Tibor Burger.Dodal, že v regióne len jedna vzorka zo šesťdesiatich, teda 1,7 percenta, mala prekročené dusičnany nad najvyššiu medznú hodnotu 50 miligramov na liter. Pre porovnanie – vo výsledkoch z oblasti západného Slovenska, ktoré uverejnil Úrad verejného zdravotníctva, zaznamenali prekročenie až v 23 percentách vzoriek. Pre stolovú a dojčenskú vodu určuje Potravinový kódex Slovenskej republiky limit dusičnanov desať miligramov na liter.skonštatoval Burger.Celková tvrdosť vody ôsmich vzoriek bola nižšia a troch vzoriek vyššia ako odporúčané hodnoty 1,1 až päť milimólu na liter. Podľa vedúceho oddelenia kvality vody LVS je to dané rôznorodosťou geologického podložia vplývajúceho na kvalitu podzemných vôd v oblasti Liptova.povedal.Majitelia studní by však podľa Burgera mali venovať kontrole kvality vody oveľa väčšiu pozornosť, pretože takmer každá tretia vzorka nevyhovela len v základných fyzikálno-chemických ukazovateľoch. V prípade mikrobiologického rozboru vody by mohli byť výsledky ešte nepriaznivejšie.