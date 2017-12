Bezvízový režim s EÚ využilo takmer 380.000 Ukrajincov

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Kyjev 27. decembra (TASR) - K 27. decembru 2017 využilo bezvízový režim s Európskou úniou takmer 380.000 Ukrajincov, informovala v stredu agentúra Ukrinform s odvolaním sa na Štátnu hraničnú stráž Ukrajiny (DPSU).Ide len o tých Ukrajincov, ktorí vstúpili na územie EÚ s biometrickými pasmi - a to od 11. júna 2017, keď začala platiť dohoda o bezvízovom styku EÚ s Ukrajinou.povedal hovorca DPSU Oleh Sloboďan.Členské štáty EÚ schválili zavedenie bezvízového styku pre Ukrajinu 11. mája tohto roka. Znamená to, že občania Ukrajiny, ktorí sú majiteľmi biometrických pasov, môžu od 11. júna bez víz cestovať do schengenského priestoru voľného pohybu na krátkodobé pobyty - v trvaní do 90 dní.Bezvízový styk, ktorý sa s výnimkou Británie a Írska vzťahuje na celú EÚ a všetky krajiny patriace do schengenského priestoru, však občanom Ukrajiny nedáva právo pracovať v EÚ. O bezvízovom styku začala Ukrajina s EÚ rokovať v roku 2008.