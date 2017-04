BHP dosiahla vlani nárast zisku a vstúpila na londýnsky hotelový trh

Foto: Best Hotel Properties a.s. Foto: Best Hotel Properties a.s.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. apríla (OTS) - Okrem nárastu zisku sa v roku 2016 skupina rozhodla etablovať aj na novom hotelovom trhu, a to vďaka investícii do londýnskeho štvorhviezdičkového hotela Double Tree by Hilton London – Westminster.komentoval hospodárske výsledky za rok 2016 Branislav Babík, predseda predstavenstva BHP. Dodal, že konsolidovaný čistý zisk skupiny dosiahol 19,1 milióna EUR, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 16,9 milióna EUR.Prevádzkový zisk pred odpismi z neukončených operácií sa vďaka nižším prevádzkovým nákladom a vyšším tržbám zvýšil o 4,3 % na 10,6 milióna a EBITDA marža dosiahla takmer 30 %, čo je výsledok na úrovni renomovaných svetových hotelových operátorov.vysvetlil Branislav Babík s tým, že EBITDA z hotelovej činnosti v pražskom hoteli rástla už štvrtý rok po sebe. Kvôli vyšším tržbám dosiahla 10,7 milióna eur, čo predstavuje15-% medziročný nárast.Do portfólia skupiny vlani patril aj Hotel Baltschug Kempinski, o predaji ktorého BHP stále rokuje a ktorého hospodárenie je kvôli pripravovanému predaju vo výsledkoch vykázané ako samostatný segment – „ukončené činnosti.“ Hotel Baltschug Kempinski v Moskve dosiahol vlani nárast priemernej ceny za izbu v lokálnej mene vo výške 8 %. Kvôli vplyvu výmenného kurzu ruského rubľa sa tento rast zásadnejšie nepremietol do výsledkov vykázaných v eurách. Hotelu mierne rástla aj obsadenosť, RevPAR sa medziročne zvýšil o 9 % v lokálnej mene. Vďaka vyšším tržbám, ale aj úsporám prevádzkových nákladov, sa zvýšila aj EBITDA z hotelovej činnosti, a to o takmer 28 %, keď v eurách dosiahla objem 4 milióny EUR.Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel, Bratislava, ktorý od augusta 2015 skupina BHP priamo manažuje, dosiahol vlani dvojciferný nárast priemernej ceny za izbu. Opätovne tak potvrdil svoju pozíciu lídra trhu v tomto ukazovateli. Hotel v minulom roku kvôli slabšiemu záujmu korporátnej klientely zaznamenal pokles obsadenosti a tržieb. EBITDA z hotelovej činnosti však medziročne narástla vďaka zefektívneniu prevádzky po prechode na novú značku a vylúčeniu jednorazového vplyvu nákladov súvisiacich s rebrandingom z roku 2015 o viac ako 64 %, keď dosiahla viac ako 1,4 milióna EUR.povedal Branislav Babík s tým, že skupina má aj naďalej v súlade so svojou stratégiou záujem o rozširovanie svojej činnosti prostredníctvom nových akvizícií.komentoval vlaňajšie rozhodnutie Branislav Babík.