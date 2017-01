Biatlon: Fourcade opäť na výslní, zvíťazil v stíhačke 4. kola SP

Francúzsky biatlonista Martin Fourcade, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky



stíhacie preteky na 12,5 km:

1. Martin Fourcade (Fr.) 36:45,7 (1 tr. okr.),

2. Arnd Peiffer (Nem.) +1:09,9,

3. Dominik Windisch (Tal.) 1:32,4 (5),

4. Emil Hegle Svendsen (Nór.) 1:32,6 (5),

5. Erik Lesser (Nem.) 1:36,1 (5),

6. Anton Babikov (Rus.) 1:40,7 (5),

7. Michal Šlesingr (ČR) 1:54,0 (6),

8. Henrik L'Abee-Lund (Nór.) 1:55,3 (5),

9. Artem Pryma (Ukr.) 1:55,3 (2),

10. Maksim Cvetkov (Rus.) 2:03,9 (4),

...39. Matej Kazár 4:51,1 (6),

55. Michal Kubaliak (obaja SR) 9:45,9 (10)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oberhof 7. januára (TASR) - Francúz Martin Fourcade sa ocitol opäť na výslní, keď zvíťazil v stíhacích pretekoch 4. kola SP v biatlone. Po tom, čo pódiovo nezvládol v nemeckom Oberhofe šprint, si na 12,5 km trati bravúrne poradil s konkurenciou. Druhého v poradí Nemca Arnda Peiffera zdolal o priepastných 1:09,9 min, tretieho Taliana Dominika Windischa o 1:32,4 a v priebežnom poradí SP suverénne vedie. Dva body si za 39. miesto pripísal do SP 39. Matej Kazár (+4:51,1), 55. dobehol Michal Kubaliak (+9:45,9).Dvojica najlepších zo šprintu Rakúšan Eberhard a Čech Šlesingr vyrazili na trať so značným náskokom pred prenasledovateľmi, od tretieho Taliana Windischa mali odstup až 40 sekúnd. Očakávalo sa však, že veľmi skoro sa k nim niekto dotiahne, aj Francúz M. Fourcade, ktorý likvidoval zo šprintu stratu 51 sekúnd a predieral sa dopredu až z 8. pozície na štarte.V mraze až -11 stupňov a v citeľnom vetre to bola na strelnici dosť lotéria. Napriek tomu sa po úvodnej streľbe poradie na čele výraznejšie nemenilo nemenilo a v minútovom odstupe zostali aj naďalej desiati. Druhá streľba ležmo už poradie poprehadzovala, síce s Eberhardom neustále na čele, no s Windischom, Lesserom a Šlesingrom hneď za ním. Postupne sa vytvorila sedemčlenná skupinka a v nej po tretej streľbe stojmo vynikol ako jediný bezchybný M. Fourcade. Jeho náskok pred záverečnou streľbou stojmo narástol na takmer 50 sekúnd a aj keď dlho mieril, vybielil všetky terče a pobral sa za svojím 57. víťazstvom v kariére, 8. v sezóne.Štartovali aj dvaja Slováci, ako 55-ty na štarte Michal Kubaliak (strelecká bilancia 1-2-4-3) a 56. Matej Kazár (1-2-1-2). Ich cieľom bola bodovaná 40-ka a po prvej streľbe sa k nej aj priblížili. V druhej ležke zasa dosť po dvoch chybách stratili, po tretej si nádej na bodovaný prienik udržal len Kazár a o 39. bodované miesto v cieli úspešne zabojoval.