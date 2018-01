BIATLON: Kuzminová triumfovala v stíhacích pretekoch štvrtého kola

Na snímke slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: TASR

Oberhof 6. januára (TASR) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová suverénne triumfovala v stíhacích pretekoch 4. kola Svetového pohára a zvýraznila si postavenie líderky v priebežnom hodnotení. Na 10 km trati zvíťazila v nemeckom Oberhofe s veľkým náskokom, od druhej Talianky Dorothey Wiererovej ju delilo 1:04,4 min a od tretej Ukrajiny Vity Semerenkovej 1:10,2.Kuzminová mala jedinečnú možnosť opäť naplno v Oberhofe zažiariť a prvýkrát v kariére v rámci SP zvíťaziť v dvojkombinácii šprintu a stíhačky. Zo šprintu si preniesla náskok až 35 sekúnd a pri jej skvelej bežeckej forme bolo dôležité, ako sa jej bude dariť na strelnici. Na štarte mala na ňu najbližšie Mäkäräinenová so stratou 35 sekúnd a Češka Vítková s +40. V podobnej situácii sa túto zimu ocitla Kuzminová už vo francúzskom Le Grand Bornand. Aj tam v šprinte dominovala, no o náskok 34 sekúnd prišla hneď v úvodnej streľbe s tromi chybami a napokon dobehla druhá.V teplom počasí s 3,5 stupňami začala Kuzminová (celková strelecká bilancia 0-1-1-0) výborne a jej náskok narástol po prvej položke na 55,8 s pred Nemkou Hildebrandovou po tom, čo Mäkäräinenová a Vítková bežali po jednom trestnom okruhu. Ani druhý terč v ďalšej ležkovej položke nič nezmenil na jej výraznom náskoku, na medzičase presne 44,7 s pred Nemkou.V druhej polovici stíhačky sa strieľalo na stojkové terče a aj keď tretí terč nevybielila, upokojiť ju mohol odstup 34,6 s pred Hildebrandovou. Záverečných päť stojkových terčov perfektne vyčistila a mohla si užiť v búrlivej diváckej kulise zostávajúce metre do cieľa, keď mala pred druhou Taliankou Wiererovou vyše minútový odstup.Úsilie Kuzminovej na diaľku na veľkoplošnej obrazovke sledovali aj diváci v Osrblí počas IBU Cupu a reagovali na každý jej výstrel. Slovenská biatlonistka triumfovala v sezóne štvrtýkrát, v kariére vrátane dvoch zlatých na ZOH 11. raz a 26-krát sa ocitla na medailovom stupni.