Biatlon: Pred vrcholom roka Slováci na slabšom odrazovom mostíku

Na archívnej snímke slovenská biatlonistka a dvojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová. Foto: TASR/STA Foto: TASR/STA

Slovenský biatlon budú reprezentovať



muži:

Tomáš Hasilla, Matej Kazár, Martin Otčenáš, Michal Šima (náhradníci Michal Kubaliak, Ondrej Kosztolányi)



ženy:

Anastasia Kuzminová, Paulína Fialková, Ivona Fialková, Jana Gereková (náhradníčka Terézia Poliaková)



Program MS



9.2. štvrtok: 14.45 mix štafety na 2x6 a 2x7,5 km

10.2. piatok: 14.45 šprint žien na 7,5 km

11.2. sobota: 14.45 šprint mužov na 10 km

12.2. nedeľa, stíhacie preteky, 10.30 ženy na 10 km, 14.45 muži na 12,5 km

15.2. streda: 14.30 vytrvalostné preteky žien na 15 km

16.2. štvrtok: 14.30 vytrvalostné preteky mužov na 20 km

17.2. piatok: 14.45 štafety žien na 4x6 km

18.2. sobota: 14.45 štafety mužov na 4x7,5 km

19.2. nedeľa: mass preteky, 11.30 ženy na 12,5 km, 14.45 muži na 15 km

Banská Bystrica 8. februára (TASR) - Slovenská biatlonová reprezentácia pred majstrovstvami sveta, ktoré sa začínajú vo štvrtok, nemá k dispozícii poriadny odrazový mostík. Doterajšie výsledky v seriáli Svetového pohára neboli presvedčivé, preto sa očakáva, že v rakúskom Hochfilzene sa prebudí a aspoň jednu z 11 disciplín premení na cenné umiestenie.Aj prezident zväzu Tomáš Fusko opatrne volí slová, keď sa zamýšľa nad možnosťami výpravy.Za úspech by Tomáš Fusko pri všetkej skromnosti považoval top desiatku.Choroby a vírusy boli v tejto sezóne pre slovenský biatlon aj podľa prezidenta zväzu najväčším nepriateľom.Hochfilzen považuje Fusko za priateľské dejisko.Trénerka reprezentácie žien Anna Murínová tiež dúfa, že sa karta obráti.Nad cieľmi Murínová príliš nerozmýšľa.Jeden z najskúsenejších Matej Kazár sa dobre naladil na IBU Cupe v Osrblí.Paulíne Fialkovej sa dlho v tejto sezóne nedarila streľba, a tak na nej zapracovala. Na IBU Cupe v Osrblí vyšla z nej v šprinte s čistým štítom a sama sa utvrdila v presvedčení, že ju vie.Aj keď Kuzminovú zabrzdila choroba, nepochybne si na MS trúfa zo všetkých najviac. Test, ktorý si naplánovala na IBU Cupe v Osrblí jej nevyšiel, uprednostnila zdravie a dopriala si oddych.Najviac pozornosti vzbudí na MS Francúz Martin Fourcade, ktorý túto sezónu vyčnieva v seriáli SP nad všetkými ako kométa, s 10 individuálnymi víťazstvami z možných 15. V celej kariére ich nazbieral 59, no a keďže výsledky MS sa rátajú aj do poradia SP, asi nikto neverí, že si ich v Hochfilzene nezaokrúhli. Medzi ženami je okruh favoritiek podstatne širší a vyrovnanejší, s Nemkou Dahlmeierovou, Češkou Koukalovou, Fínkou Mäkäräinenovou, pridať sa môže špecialistka na šampionáty Francúzka Dorin-Habertová i ďalšie, nevylučujú sa ani prekvapenia.Vlaňajšie MS v Holmenkollene boli v znamení medailovej nadvlády Francúzska (6-4-1), ktoré zvíťazilo v štafetovom mixe, Dorin-Habertová vo vytrvalostných pretekoch a masse, tri zlaté v šprinte, stíhačke a vo vytrvalostných pretekoch pripojil M. Fourcade.