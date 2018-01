Biatlon-SP: V hustej hmle v Oberhofe vynikla víťazne štafeta Švédov

Zľava sa Jesper Nelin, Frederik Lindstroem, Martin Ponsiluoma a Sebastian Samuelsson tešia z víťazstva v Oberhofe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky



štafety na 4x7,5 km: 1. Švédsko (Martin Ponsiluoma, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson, Fredrik Lindström) 1:19:44,1 (1 tr. okr.+9 dobíjaní), 2. Taliansko +1:10,8 (2+11), 3. Nórsko 2:04,6 (3+14), 4. Rusko 2:32,1 (3+16), 5. Francúzsko 2:41,3 (6+16), 6. Nemecko 3:40,0 (10+10), ...Slovensko (Michal Šima, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko, Michal Kubaliak) nedobehlo



Priebežné hodnotenie SP (2 zo 4): 1. Nórsko 108, 2. Švédsko 103, 3. Taliansko 94, 4. Nemecko 92, 5. Francúzsko 88, 6. Rusko 77, ...21. SLOVENSKO 39

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oberhof 7. januára (TASR) - Hustá hmla a takmer neregulárne podmienky ovplyvnili v 4. kole Svetového pohára biatlonistov v nemeckom Oberhofe preteky mužských štafiet. Najlepšie sa v zníženej viditeľnosti zorientovali Švédi a v zložení Martin Ponsiluoma, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson a Fredrik Lindström na 4x7,5 km trati zvíťazili pred Talianmi (+1:10,8) a Nórmi (+2:04,6). Slováci Michal Šima, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko a Michal Kubaliak do cieľa nedobehli, keď nabrali manko celého okruhu.Najväčším súperom sa stala pre všetkých taká hmla, že na druhom úseku pri streľbe ležmo to bola úplná lotéria. Najlepšie si s neregulárnymi podmienkami poradil Begičan Claude až s vyše minútovým náskokom. Len tri štafety v tom momente nebežali trestný okruh. Podobné problémy priniesla následná 'stojka', v ktorej si už dali niektorí väčší pozor. Priebežne prvé miesto Belgičanov po druhom úseku pred Talianskom (+15,0) a Švédskom (+20,8) bolo prekvapujúce, no nie konečné. Za kuriozitu bolo možné považovať 20. miesto Nemcov až s 10 trestnými okruhmi. Na treťom úseku po 'ležke' zvýraznili takmer minútový náskok na čele Taliani a Švédi. Na 'stojke' Talian Windisch opäť ani raz nedobíjal, na 4. úseku na 'ležke sa Chenal taktiež nepomýlil, no po poslednej 'stojke' musel na trestný okruh, čo využil Švéd Lindström a s prevahou štafetu Švédov doviedol do víťazného konca.Slováci príliš veľké ambície s omladeným kádrom medzi 25 tímami nemali. Michal Šima (0+3, 0+2) sa zdržal na 'ležke', Tomáš Hasilla (3+3, 1+3) doplatil na až neregulárne podmienky a odovzdával na 15. mieste (+3:50,6). Šimon Bartko (4+3, 1+3) taktiež strieľal akoby naslepo, na medzičase bol 20-ty, no s vedomím, že štafetu stiahnu z trate po tom, čo ju predbehli najlepší o celý okruh. V cieli klasifikovali len 13 štafiet.