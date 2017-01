Biatlon: Štafeta Nemcov víťazom 6. kola SP po dramatickom fotofiniši

Erik Lesser. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky:

štafety na 4x7,5 km: 1. Nemecko 1:13:57,2 (0 tr. okr.+7 dobíjaní), 2. Nórsko +0,1 (0+9), 3. Rusko 33,6 (0+9), 4. Ukrajina 46,7 (0+5), 5. Rakúsko 49,2 (0+8), 6. USA 1:04,9 (0+10), ... 15. Slovensko 4:05,0 (1+14)



Priebežné hodnotenie SP (3 z 5 pretekov): 1. Nemecko 156, 2. Rusko 156, 3. Nórsko 146, 4. Ukrajina 129, 5. Francúzsko 128, 6. Rakúsko 114, ... 14. Slovensko 80

Anterselva 21. januára (TASR) - Štafeta Nemcov v zložení Lesser, Doll, Peiffer a Schempp po dramatickom finiši zvíťazila v 6. kole Svetového pohára biatlonistov. O ich triumfe rozhodol v talianskej Anterselve fotofiniš s odstupom 0,1 sekundy pred Nórmi, tretie skončilo Rusko (+33,6). Na 4x7,5 km trati sa usilovali aj Slováci Matej Kazár, Martin Otčenáš, Tomáš Hasilla a Michal Šima a zaradili sa na 15. miesto (+4:05,0).Niektoré absencie, Francúzi bez M. Fourcada, Rusi bez Šipulina, Nóri bez Björndalena, len potvrdzovali, že nadmorská výška v Anterselve nad 1600 m vyčerpáva a po vytrvalostnej dvadsiatke sily chýbali, do úvahy však prichádzala pred februárovými MS aj taktika. Až 25 štafiet sa postavilo na štart a medzi nimi skúšali šťastie aj Slováci. Predtým v dvoch štafetových behoch skončili vždy nevýrazne na 14. mieste, raz dokázali zvíťaziť Francúzi, raz Nóri, najviac bodov do SP však za dve druhé miesta nazbierali Rusi a za dve tretie Nemci.Anterselva biatlonistom priala, neustále so slnečným počasím, priala však aj niektorým papierovým outsiderom. Optimizmus vliala spočiatku aj Slovákom, Matej Kazár na prvom úseku (strelecká bilancia 0 tr. okr.+0 dobíj., 0+2) v ležke chybu neurobil, v druhej však už dvakrát dobíjal a odovzdával na 10. mieste, 34,3 s za prvým Ruskom. Martin Otčenáš (0+0, 0+3) sa dokonca po ležke posunul na 7. priečku, a to bolo maximum, čo Slováci ukázali. Na druhom úseku stroskotali Česi, s dvoma trestnými okruhmi pre Václavíka po streľbe stojmo. Na tretí úsek vybehol Tomáš Hasilla 12-ty, 46,0 sekundy za prvým Ruskom.Druhá polovica trate sa s Hasillom (0+3, 0+2) našťastie v ležke trestným okruhom nezačala, na čele si už značný náskok vytvorili Nemec Peiffer a Nór J.T.Boe. Záverečný úsek bol v znamení súboja o víťazstvo medzi Svendsenom a jeho prenasledovateľom Schemppom (+17,7) a aj úsilia Michala Šimu (1+3, 0+1) hlavne nepokaziť na odovzdávke 10. miesto (+2:03,4). Nepodarilo sa, Šima musel krúžiť po ležke na trestnom okruhu a v poradí sa zosunul, nakoniec až na 15. priečku.Ani záverečná streľba stojmo o víťazovi nerozhodla, až v samom finiši medzi Svendsenom a Schemppom sa bojovalo o prvé miesto v prospech víťazného Schemppa, o ktorom rozhodol až fotofiniš, Rusi si tretiu priečku vybojovali zásluhou Babikova úplne jasne.