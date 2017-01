Biatlon: Štafeta Nemiek v 6. kole SP opäť víťazne

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Výsledky

štafety na 4x6 km: 1. Nemecko (Hinzová, Hammerschmidtová, Hildebrandová, Dahlmeierová) 1:09:12,4 (0 tr. okr.+12 dobíjaní), 2. Francúzsko +24,2 (0+8), 3. Taliansko 33,4 (0+9), 4. Ukrajina 37,5 (0+6), 5. Rusko 1:16,0 (0+5), 6. Bielorusko 1:32,7 (0+7), ...14. Slovensko (Paulína Fialková, Ivona Fialková, Terézia Poliaková, Jana Gereková) 2:57,1 (0+13)



Priebežné hodnotenie SP (3 z 5 pretekov): 1. Nemecko 180, 2. Francúzsko 162, 3. Ukrajina 134, 4. Nórsko 118, 5. Taliansko 117, 6. Česko 106, ...16. Slovensko 81

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Anterselva 22. januára (TASR) - Štafeta Nemiek v zložení Hinzová, Hammerschmidtová, Hildebrandová a Dahlmeierová sa opäť radovala v 6. kole Svetového pohára v biatlone z triumfu, už tretieho v sezóne. V talianskej Anterselve druhé Francúzky zdolali o 24,2 sekundy, tretie Talianky o 33,4. Na 14. mieste dobehli Slovenky Paulína Fialková, Ivona Fialková, Terézia Poliaková a Jana Gereková so stratou na 4x6 km trati 2:57,1 min.Ženskými štafetami sa uzavrel celý program 6. kola, ktorého neustále sprevádzalo slnečné počasie. Medzi 23 kvartetami štartovalo aj Slovensko a pretože sa v sezóne so 16. a 12. miestom nemohlo chváliť, snažilo sa preto aspoň do top desiatky preraziť. Citeľne chýbala chorá Kuzminová, Češkám unavená Koukalová. Nemky sa pokúšali po dvoch víťazstvách pridať v Anterselve ďalšie, ich sériu sa snažili narušiť Francúzky, predtým dvakrát druhé.Paulína Fialková (0+2,0+0) na prvom úseku zažila mierne zdržanie už v ležke s dvoma dobíjaniami, stratu rýchlo zmazala a po stojke figurovala na 2. mieste. Češkám nezabrala s trestným okruhom Charvátová a ako jediná zo všetkých musela na trestný okruh. Ivona Fialková (0+1, 0+2) lukratívne 3. miesto na odovzdávke, +9,4 za prvými Francúzkami, neudržala, na špici sa zasa udomácnila s veľkým náskokom Nemka Hammerschmidtová.Do druhej polovice pretekov vyrazila Slovenka Terézia Poliaková (0+1, 0+3) deviata, keď od vedúcich Nemiek ju delila takmer minúta (+58,0). Na čele poradie po ležke zhustlo, po stojke a na odovzdávke sa zasa natiahlo v prospech Nemiek až na 42,5 s pred Francúzkami. Záverečný úsek si už Dahlmeierová užívala, aj keď musela prežiť krízovú situáciu v stojke s tromi dobíjaniami, a poľahky pripísala na tímový účet tretie víťazstvo z troch možných. Za Slovenky finišovala Jana Gereková (0+2, 0+2) k dispozícii mala na odovzdávke 12. miesto (+2:23,8) a nepodarilo sa jej ho udržať s poklesom až na 14-te.