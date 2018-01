Biatlon: V šprinte 4. kola bol najlepší Francúz M. Fourcade

Na archívnej snímke Martin Fourcade Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



šprint na 10 km: 1. Michal Fourcade (Fr.) 25:03,3 (0 tr. okr.), 2. Emil Hegle Svendsen +8,1 (0), 3. Johannes Thingnes Boe (obaja Nór.) 10,2 (2), 4. Tim Burke (USA) 20,1 (0), 5. Tarjei Boe (Nór.) 26,9 (1), 6. Lukas Hofer (Tal.) 46,7 (1), 7. Jakov Fak (Slovin.) 47,9 (0), 8. Benjamin Weger (Švajč.) 48,9 (1), 9. Michal Krčmář (ČR) 54,3 (1), 10. Dmytro Pidručnyj (Ukr.) 56,3 (1), ... 77. Šimon BARTKO 3:06,7 (2), 86. Tomáš HASILLA 3:27,2 (4), 97. Michal ŠIMA 4:42,8 (5), 100. Michal KUBALIAK (všetci SR) 5:21,4 (3)



Priebežné hodnotenie SP (9 z 22 pretekov): 1. M. Fourcade 492, 2. J.T. Boe 460, 3. Fak 342, 4. Šipulin 282, 5. Schempp 278, 6. T. Boe 261



SP v šprinte (4 z 8): 1. M. Fourcade 222, 2. J.T.Boe 198, 3. Fak 143

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oberhof 5. januára (TASR) - Francúz Martin Fourcade zvíťazil v šprinte 4. kola Svetového pohára biatlonistov. Na 10 km trati v nemeckom Oberhofe zastrieľal bezchybne, druhý v poradí Nór Emil Hegle Svendsen za ním zaostal o 8,1 sekundy, tretí ďalší Nór Johannes Thingnes Boe o 10,2. M. Fourcade si v priebežnom hodnotení SP po deviatich pretekoch upevnil vedúcu pozíciu pred J.T. Boem. Zo slovenskej štvorice so 77. Šimonom Bartkom (+3:06,7), 86. Tomášom Hasillom (+3:27,2), 97. Michalom Šimom (+4:42,8) a 100. Michalom Kubaliakom (+5:21,4) sa medzi bodovanou 40-kou i 60-kou, ktorá sa kvalifikovala do sobotných stíhacích pretekov, nikto neumiestnil.Z očakávaného súboja medzi M. Fourcadem a J.T. Boem sa stratila dramatickosť, keď skvele bežiaci Nór minul dva terče v 'ležke' a Francúz získal pri porovnávaní na diaľku rozhodujúci náskok. M. Fourcade to však nemal jednoduché, pretože po prvej streľbe bol od neho rýchlejší T. Boe, starší brat Johannesa. 'Stojku' najskôr odstrieľal M. Fourcade, opäť bezchybne, a tak sa už len čakalo, ako ju zvládne Tarjei. Hneď prvý stojkový terč nevybielil a bolo viacmenej isté, že M. Fourcade si pripíše v 29 rokoch 66. viťazstvo v kariére, tretie v sezóne. Francúza ešte atakoval po prvej streľbe ďalší Nór Svendsen s rovnakým medzičasom, po druhej za ním zaostával len 4,6 sekundy. S informáciami na trati mohol vystupňovať do krajnosti aj tempo, no napriek veľkému úsiliu malú stratu nezlikvidoval a prehĺbil ju na 8,1 s.V upršanom počasí bolo dôležité, že na strelnici vietor príliš nefúkal. Medzi 104 štartujúcimi si mohla tak pokojne zastrieľať aj štvorica slovenských biatlonistov, ktorým sa vekový priemer pri neúčasti Kazára a Otčenáša dosť znížil. Tomáš Hasilla (strelecká bilancia 1-3) však pokazil streľbu stojmo, Michal Šima (3-2) v podstate obidve, Michal Kubaliak (2-1) a Šimon Bartko (2-0) dopadli na strelnici lepšie, no s umiesteniami, ktorými sa nekvalifikovali do sobotnej stíhačky, rovnako neúspešne.