Biatlon: V stíhacích pretekoch je Nemka Dahlmeierová zlatá

Nememcká lyžiarka a víťazka Laura Dahlmeierová (v strede), na druhom mieste Bieloruska Daria Domračeva, vľavo, na treťo mieste Češka Gabriela Koukalova,12.2.2017. Foto: TASR AP Foto: TASR AP



stíhacie preteky na 10 km: 1. Laura Dahlmeierová (Nem.) 28:02,3 (1 tr. okr.), 2. Darja Domračevová (Biel.) +11,6 (0), 3. Gabriela Koukalová (ČR) 16,6 (3), 4. Irina Starychová (Rus.) 35,9 (0), 5. Justine Braisazová 36,1 (1), 6. Marie Dorin-Habertová (obe Fr.) 36,3 (3), 7. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 37,2 (1), 8. Anastasija Merkušynová (Ukr.) 48,5 (0), 9. Celia Aymonierová (Fr.) 57,7 (2), 10. Dorothea Wiererová (Tal.) 1:02,9 (3), ... 12. Paulína FIALKOVÁ 1:15,9 (2), 13. Anastasia KUZMINOVÁ (obe SR) 1:21,2 (3)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hochfilzen 12. februára (TASR) - Nemka Laura Dahlmeierová si vybojovala na biatlonových MS v rakúskom Hochfilzene v stíhacích pretekoch zlatú medailu. Na 10 km trati zdolala striebornú Bielorusku Darju Domračevovú o 11,6 sekundy a bronzovú Češku Gabrielu Koukalovú o 16,6. Dve slovenské biatlonistky na štarte sa zoradili vedľa seba, 12. skončila Paulína Fialková (+1:15,9) a 13-ta Anastasia Kuzminová (+1:21,2).Na stíhacie preteky s veľkým očakávaním upriamil pozornosť aj slovenský biatlon. Nádeje vzbudzovalo 8. miesto Kuzminovej v šprinte, odniesla si z neho na štart stratu len 44 sekúnd na zlatú Češku Koukalovú, na bronzovú Francúzky Chevalierovej jej chýbalo 19 sekúnd. O výraznejší posun vpred sa pokúsila aj druhá Slovenka na štarte, v šprinte 31. Paulína Fialková, ktorá taktiež na najlepšie príliš nestrácala, na 10. priečku len 38 sekúnd.Na trať v slnečnom počasí vyrazili najlepšie v šprinte v poradí Koukalová, Nemka Dahlmeierová (+4) a Chevalierová (+25). Pri 20 terčoch sa vnášala do stíhačky aj lotéria, kto si lepšie udrží na strelnici popri vzrastajúcej únave nervy. Kuzminová napriek oslabenému organizmu z vírusovej choroby, s ktorou zápasila tesne pred MS, chcela v stíhačke siahnuť na dno svojich síl a rezerv. Premrznuté tvrdé trate z nočného mrazu jej vyhovovali a bežecky sa na nich cítila optimálne. Už pred štartom si hovorila buď, alebo a hneď sa vložila do ostrého bežeckého tempa. Titul z Holmenkollenu obhajovala Dahlmeierová, striebro Talianka Wiererová, bronz Francúzka Dorin-Habertová.Češka Koukalová zvládla šprint excelentne, otázne bolo, ako si poradí s tlačenicou, ktorá už tradične sprevádzala stíhačku. Spočiatku udávala tempo spolu len s Dahlmeierovou, po úvodnej ležke však dvakrát krúžila na trestnom okruhu a na strelnici sa po problémoch s mierením veľmi zdržala, so zosunom na 13. priečku. Dahlmeierová netrafila raz, Kuzminová minula druhý terč, figurovala na 7. mieste, P. Fialková po čistej na 21.Druhá streľba ležmo bola v znamení súčasného mierenia viacerých, z ktorej najlepšie vyšla Dahlmeierová, no aj Kuzminová na 5. mieste (+22,8) a P. Fialková na 13-tej (+43,0). Do boja o medaily sa vrátila aj Češka Koukalová s priebežnou 7. priečkou.V prvej stojke druhý a štvrtý terč Kuzminová nevybielila, P. Fialková druhý a tretí, v poradí klesli na 11. a 19. miesto. Postavenie líderky si ustrážila Dahlmeierová, s najbližšími prenasledovateľkami Mäkäräinenovou (+13,2), Domračevovou (+20,5)) a Koukalovou (+27,6).Záverečná streľba stojmo Kuzminovú (celková strelecká bilancia 1-0-2-0), a P. Fialkovú (0-0-2-0) podržala po bezchybnom mierení a zaradila na 13. a 14. miesto, Nemka Dahlmeierová vyčistila všetky terče, Mäkäräinenová za ňou raz minula. Nemka mala odstup na Domračevovú 8,6 sekundy, na Koukalovú 13,5 a takéto poradie zostalo až do konca. Pre 23-ročnú Dahlmeierovú to bolo druhé individuálne zlato na MS v kariére, prvým sa ovenčila vlani v Holmenkollene na rovnakej trati. Veľký posun vpred ukázala Paulína Fialková, pri svojom životnom úspechu na MS poskočila z 31. priečky na 12-tu, keď v závere sa dostala aj pred Kuzminovú.