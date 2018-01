Biatlon: Vyhrala Fínka Mäkäräinenová, Kuzminová prišla o žlté tričko

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová, archívna snímka archívna snímka Foto: TASR/AP

Výsledky



preteky s hromadným štartom na 12,5 km:

1. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 34:05,6 (2 tr. okr.)

2. Laura Dahlmeierová (Nem.) +0,8 (2)

3. Veronika Vítková (ČR) 4,6 (2)

4. Rosanna Crawfordová (Kan.) 5,2 (0)

6. Darja Domračevová (Biel.) 23,7 (3)

7. Lisa Vittozziová (Tal.) 25,8 (2)

8. Selina Gasparinová (Švajč.) 31,7 (2)

9. Anais Chevalierová (Fr.) 42,8 (1)

10. Vita Semerenková (Ukr.) 45,7 (2)

...

23. Anastasia KUZMINOVÁ (SR) 1:47,5 (6)





Priebežné hodnotenie SP (12 z 22 pretekov):

1. Mäkäräinenová 489

2. KUZMINOVÁ 470

3. Wiererová 399

4. Braisazová 376

5. Herrmannová 343

6. Dahlmeierová 336

...

45. P. FIALKOVÁ 62



Poradie SP v mass pretekoch (2 z 5):

1. Dahlmeierová 102

2. Mäkäräinenová 87

3. Krjuková 81

4. Chevalierová 70

5. Herrmannová 69

6. Braisazová 68

...

9. KUZMINOVÁ 59



Ruhpolding 14. januára (TASR) - Fínska biatlonistka Kaisa Mäkäräinenová zvíťazila v pretekoch s hromadným štartom 5. kola Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu. Od druhej Nemky Laury Dahlmeierovej ju na 12,5 km trati delilo 0,8 sekundy a od tretej Češky Veroniky Vítkovej 4,6 s. Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová dobehla 23-tia so stratou 1:47,5 min a pripravila sa o žlté tričko vedúcej ženy priebežného poradia SP, ktoré si oblečie Mäkäräinenová.Na sklonku starého roka zvíťazila v mass pretekoch v Le Grand Bornand domáca Francúzka Braisazová, Kuzminová dobehla štvrtá. Odvtedy sa situácia v prospech slovenskej biatlonistky zmenila a aj teraz sa očakávalo, že o víťazstvo zabojuje a zvýrazní svoj náskok 25 bodov v priebežnom hodnotení SP pred Mäkäräinenovou. Dôležitý bol už úvod, v Le Grand Bornand minula v úvodnej ležke Kuzminová dva terče, teraz jeden, ten štvrtý, a zaradila sa na 12. miesto (+16,3). Jedna z favoritiek Braisazová zlyhala s tromi chybami, ako jediná v celej tridsiatke štartujúcich.V druhejpribudli Kuzminovej na druhom a štvrtom terči dva trestné okruhy a klesla až na 23. miesto, +56,8 na prvú Bielorusku Domračevovú. Ešte horšie dopadla v prvej streľbe stojmo s tromi nevybielenými terčmi, druhým, tretím a piatym, ktorými si definitívne zmarila nádej na výsledkový posun vpred. Od priebežne vedúcej Kanaďanky Crawfordovej ju delil priepastný rozdiel na 29. mieste 2:22,2 min. Záverečnúsíce rýchlo vyčistila a o niečo si situáciu zlepšila, no dovedna šesť trestných okruhov (1-2-3-0) bola priveľká záťaž.Záverečnú streľbu stojmo súčasne odstrieľali Dahlmeierová, Domračevová a Mäkäräinenová, všetky tri minuli terč, Domračevová dokonca dvakrát. Zozadu zo štvrtej pozície zaútočila čisto strieľajúca Crawfordová, no ani náskok 16,1 sekundy pred Češkou Vítkovou jej nestačil na víťazstvo. Vo finiši oň bojovali lepšie bežkyne Dahlmeierová a Mäkäräinenová v prospech 35-ročnej fínskej biatlonistky, s prvým víťazstvom v sezóne, 22. v kariére.