Biatlonista Šipulin sa stal víťazom vytrvalostných pretekov 6. kola SP

Rus Anton Šipulin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Anterselva 20. januára (TASR) - Rus Anton Šipulin sa v talianskej Anterselve stal víťazom vytrvalostných pretekov 6. kola Svetového pohára biatlonistov. Na 20 km trati hneď za ním skončil vedúci muž priebežného poradia SP Francúz Martin Fourcade (+41,0) a tretie miesto patrilo Ukrajincovi Sergejovi Semenovovi (+56,8).Francúz M. Fourcade by v prípade víťazstva zaokrúhlil počet triumfov v SP na 60. V slnečnom bezveternom počasí strelnica obavy nevyvolávala, to si však mohli deň predtým povedať pred štartom aj ženy, no skutočnosť bola iná. V úvodnej ležke si po dve trestné minúty pripísali Nór J.T.Boe i Česi Moravec a Šlesingr. S pribúdajúcim časom a vzrastajúcou únavou vo vysokej nadmorskej výške sa množili aj chyby a nevyhol sa im ani M. Fourcade (strelecká bilancia 0-1-1-0). Ukrajinec Semenov nespokojne pokrútil hlavou, keď nevybielil až úplne posledný terč a smola ho v úplne vyčerpanom stave prenasledovala aj pri páde na cieľovej páske. Čech Krčmář taktiež len raz minul terč, rovnako vo štvrtej stojkovej polohe, to isté sa prihodilo aj Američanovi Baileymu a Rusovi Cvetkovovi s nepresnou poslednou ranou. Práve ich zakolísania využil M. Fourcade a aj keď si časové konto zaťažil dvoma trestnými minútami, prepracoval sa na medailový stupeň. Stačil na všetkých, okrem 29-ročného Rusa Šipulina (0-0-1-0), ktorý sa radoval z premiérového triumfu v sezóne, deviateho v kariére.Štyria slovenskí biatlonisti v konkurencii 105 štartujúcich sa snažili dopadnúť tak, aby si pred februárovými MS zlepšili náladu. Martin Otčenáš (0-1-3-2), Tomáš Hasilla (0-3-1-2), Matej Kazár (1-0-1-1) a Michal Šima (1-1-1-0) začali nádejne, Otčenášovi a Hasillovi však v ďalších streleckých položkách nepríjemne naskakovali trestné minúty. Veľmi dobrý strelecký výkon podal Matej Kazár, aj preto škoda, že nevybielil predposledný terč. Snažil sa aj Šima, strelecky sa Kazárovi vyrovnal, bežecky však veľa strácal. Anterselva dopriala vo vytrvalostných pretekoch čistú streľbu len jedinému, Slovincovi Oblakovi.