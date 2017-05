Biatlonovou kráľovnou Slovenska sa opäť stala Paulína Fialková

Na snímke slovenská biatlonistka Paulína Fialková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Fialková: Chuť zdolávať najlepších narástla

Prehľad víťazov ankety



2017: Paulína Fialková

2016: Paulína Fialková

2015 Jana Gereková

2014 Kuzminová

2013 Kuzminová

2012 Kuzminová

2011 Kuzminová

2010 Kuzminová

2009 Anastasia Kuzminová

2008 Hurajt

2007 Halinárová

2006 Marek Matiaško

2005 Hurajt

2004 Pavol Hurajt

2003 Halinárová

2002 Martina Halinárová

2001 Murínová

2000 Anna Murínová

1999 Martina Schwarzbacherová

1998 Mihoková

1997 Mihoková

1996 Mihoková

1995 Soňa Mihoková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vyhne 4. mája (TASR) - Kráľovnou biatlonovej stopy sa stala Paulína Fialková. Na štvrtkovom slávnostnom vyhlásení v hoteli Sitno vo Vyhniach zarezonovalo jej meno rovnako ako vlani najviac a druhýkrát za sebou sa ozdobila korunou pre najvýraznejšiu biatlonovú osobnosť uplynulej zimy.Za zvukov fanfár sa pripomenuli všetky najcennejšie výsledky Paulíny Fialkovej, zverenky Anny Murínovej vo VŠC Dukla Banská Bystrica. Najviac pozornosti si zaslúžilo jej 10. miesto na MS v rakúskom Hochfilzene a bola aj súčasťou 8. štafety. Aj keď Anastasia Kuzminová s 8. priečkou v šprinte stanovila na MS výsledkový strop výpravy, P. Fialkovú viac zviditeľnili výsledky v seriáli SP, nad ktorými vyčnievalo kariérne maximum, 5. miesto v stíhačke v Kontiolahti. V konečnom poradí SP podložila 31. miesto 13-timi bodovanými umiesteniami.Vlani sa kráľovnou na vyhláseni v Dolnom Kubíne stala Paulína Fialková premiérovo, najmä za medailové prieniky na ME a umiestnenia v top desiatke v seriáli Svetového pohára. Teraz vo veku 24 rokov si rovnakú poctu zaslúžila o to viac, že vo výsledkovej bilancii bola lepšia ako šesťnásobná kráľovná biatlonovej stopy Anastasia Kuzminová. Dvojnásobná olympijská víťazka najvýraznejšie výsledky slovenského biatlonu taktiež umocnila, s ocenením za mimoriadny výsledok v sezóne. V celkovom hodnotení SP skončila Kuzminová 40-ta, keď sa sústredila hlavne na svoj osobný boj so zdravím. S podlomeným až zázračne skončila na MS v Hochfilzene ôsma v šprinte, predtým bola šiesta v šprinte v pretekoch SP v Pokljuke a deväťkrát bodovala v hodnotení SP.Za umiestnenia v letnom biatlone s dvoma titulmi svetového šampióna v estónskom Otepää si ocenenie za mimoriadny výsledok zaslúžil spolu s Kuzminovou aj Martin Otčenáš. Vyhlásili aj najlepšieho mládežníka Šimona Bartka, taktiež z VŠC Dukla Banská Bystrica.V programe slávnostného večera si priestor vyhradili aj rebríčky Viessmann pohára v letnom i zimnom biatlone. Slovenský zväz biatlonu udelil taktiež bronzové, strieborné, zlaté odznaky a čestné uznania pri príležitosti jubileí, Benjamínovi Leitnerovi za celoživotný prínos pre biatlon.Vyhlásenie kráľa/kráľovnej má zaujímavú 23-ročnú históriu. Pred dvoma rokmi Jana Gereková vystriedala na tróne Anastasiu Kuzminovú, ktorá predtým získala žezlo šesťkrát za sebou. V roku 2008 sa kráľom stal Pavol Hurajt, odvtedy sa korunou ovenčili jedine ženy. História Kráľa či Kráľovnej biatlonovej stopy si postupne zapísala osem víťazných mien, 4x zasadla nepretržite na trón Soňa Mihoková, potom Martina Schwarzbacherová (dnes Halinárová), dva razy Anna Murínová, dvakrát Halinárová. Od roku 2004 nastala konečne mužská éra dvojročného vládnutia Pavla Hurajta, ktorú rozšíril Marek Matiaško, v roku 2007 nastal ženský prelom v podobe Martiny Halinárovej, v roku 2008 prevzal žezlo kráľa tretíkrát v histórii Pavol Hurajt, po ňom šesťkrát dvojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová a po Jane Gerekovej zasadla na trón dva razy Paulína Fialková.Kráľovná biatlonovej stopy Paulína Fialková si v hoteli Sitno vo Vyhniach užívala piedestál a úsmevmi nešetrila.Paulína Fialková si zopakovala piedestál kráľovnej z minulého roka.Za najvydarenejšie preteky považuje P. Fialková Kontiolahti a 5. miesto v stíhačke SP.Paulína Fialková postupne začína s tréningom.Olympijská sezóna bude pre Paulínu Fialkovú osobitá.Martin Otčenáš s dvoma titulmi majstra sveta v letnom biatlone v zime za očakávaním zaostal.Trénerka Anna Murínová si spoluprácu s Martinom Bajčičákom pochvaľuje.Martin Bajčičák hovoril o spolupráci s Paulou.Prezident SZB Tomáš Fusko mohol byť hrdý na to, čo slovenský biatlon v uplynulej sezóne dosiahol.Oslava výsledkov sa niesla v tradičnom slávnostnom šate.dodal Tomáš Fusko.Trénerka reprezentácie žien Anna Murínová momentálne pracuje už len so sestrami Fialkovými. Tomáš Fusko: