Biatlonový Hochfilzen v znamení polemických i príťažlivých okamihov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hochfilzen 13. februára (TASR) - Dva voľné dni, ktoré na MS v rakúskom Hochfilzene nasledujú po piatich disciplínach, svetový biatlon potrebuje, aby si oddýchol od vypätých okamihov. Sprevádzali ho aj osobné pózy, rôzne prekvapenia a dramatické epizódy.V Hochfilzene sa najskôr vyskloňoval vo všetkých pádoch doping. Podozreniami zahalené ruské mená riešil aj mimoriadny kongres deň pred začiatkom MS. Ako tieň sa vzápätí objavili ďalšie nečakané fragmenty, na ktoré dosah nemal. Operatívny zásah polície vo výprave Kazachstanu s úmyslom nájsť zakázané látky navodzuje aj otázku, prečo práve v nej, keď do úvahy pripadali iné, biatlonovo pozoruhodnejšie výpravy. Prepadový čin rakúskej polície však mohol mať aj iný význam, možno odstrašujúci a preventívny, aby bolo každému zrejmé, že sa proti dopingu bojuje v každú dennú, či nočnú hodinu.Incident Francúza Martina Fourcada počas pretekov miešaných štafiet a po ňom pri slávnostnom ceremoniáli poslúžil, aby sa doping opäť dostal na pretras. Rusi Loginov i Šipulin sa pri ňom cítili ukrivdení, Fourcadeovi sa však ušla aj kritika, pretože nepodanie ruky, alebo jeho kolízia s Loginovom, po ktorej sa Rus ocitol na zemi, sa len tak ľahko neodpúšťajú. Horúce hlavy časom vychladli a Fourcade, ako ukázal vo svojich zlatých stíhacích pretekoch, sa už naplno sústredil na prioritné ciele.Z doterajších medailistov, alebo tých v top desiatke zaujali mená prekvapujúce i renomované. Zlatý Nemec Doll v šprinte zatienil všetkých, aj svojich slávnych krajanov Schemppa a Peiffera. Zvykať si bude treba na ďalších, dosiaľ menej výrazných, mladú Talianku Vittozziovú, jej krajanku Sanfilippovú, Francúzku Aymonierovú, Ukrajinku Merkušynovú, najlepším sa vyrovnal Bulhar Anev. Oveľa častejšie sa však skloňovali veľké osobnosti, M. Fourcade s 10. titulom majstra sveta v individuálnych pretekoch, 60. vo Svetovom pohári, keďže MS je súčasť seriálu. Nór Ole Einar Björndalen si vo svojich 43 rokoch bronzom v stíhačke natiahol medailovú zbierku a jeho album pódiových umiestení s číslom 179 na MS, či SP od sezóny 1994/95 vyvoláva obrovský obdiv. Hegemóniu Češky Koukalovej a Nemky Dahlmeierovej nepatrne narušila Bieloruska Darja Domračevová, hrdinka ZOH v Soči s tromi zlatými. Po narodení dcéry Xenie 1. októbra sa veľmi rýchlo prepracovala medzi medailistky so striebrom v stíhačke.Slovenský biatlon je tak trochu na inej strane barikády, no napriek tomu strhol trochu na seba záujem verejnosti. Popri Domračevovej ďalšia dojčiaca matka Anastasia Kuzminová siahala po nepríjemnej chorobe na medailu v šprinte a keby sa vyhla jedinému nepresnému výstrelu, skončila by bronzová. Dosiaľ v každých jedných pretekoch sa zrodil nejaký svetlý moment so solídnym výsledkom, mix štafeta s 12. miestom na rozdiel od predchádzajúcich zlyhaní úplne neprepadla, Kuzminovej šprint na hrane možností vyvolal s 8. miestom obdiv, 16. priečka Tomáša Hasillu v šprinte si zaslúžila poklonu, rovnako ako v stíhacích pretekoch pozoruhodné zlepšenia 12. Paulíny Fialkovej z 31. priečky, či 24. Martina Otčenáša zo 47. na štarte.V akom trende budú MS v Hochfilzene s doteraz ustáleným slnečným počasím i obrovskou diváckou sledovanosťou pokračovať je otázne. Pre slovenský biatlon možno ešte viac svitne na lepšie časy.povedala trénerka reprezentácie žien Anna Murínová.dodala Murínová.V dejisku pôsobí aj prezident zväzu Tomáš Fusko a zažíval vďačné chvíle:Slovenskí biatlonisti Tomáša Fuska potešili: