Biatlonový kráľ Björndalen sa nekvalifikoval na ZOH v Pjongčangu

Nór Ole Einar Björndalen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ruhpolding 10. januára (TASR) - Najúspešnejší športovec zimných olympiád v histórii sa takmer určite nepredstaví v Pjongčangu. Nórsky biatlonista Ole Einar Björndalen nevyužil poslednú šancu na kvalifikáciu na februárové hry. V stredajších pretekoch jednotlivcov na 20 km v Ruhpoldingu musel skončiť do 6. miesta, ale pri svojom 575. štarte v SP nakoniec finišoval až na 42. mieste s takmer päťminútovou stratou na víťazného Martina Fourcadea z Francúzska.Diváci v Ruhpoldingu ho po stredajších pretekoch napriek tomu vytlieskali, akoby získal ďalší titul majstra sveta. Nečudo, legendárny Nór sa zapísal do dejín biatlonu ako jeho kráľ. Čoskoro 44-ročný velikán získal počas svojej kariéry osem zlatých, štyri strieborné a jednu bronzovú medailu zo ZOH, prvé z nich ešte v roku 1998. Zároveň je dvadsaťnásobný majster sveta a z MS má aj 14 strieborných a 11 bronzových kovov, 94-krát sa tešil z triumfu vo Svetovom pohári.Björndalen si pritom vyše polovicu pretekov viedol veľmi dobre. Prvých 13 rán našlo svoj cieľ, no potom v tretej položke nabral dve trestné minúty a z priebežného štvrtého miesta sa prepadol na 34. pozíciu. Ďalšia chyba na záverečnej položke definitívne ukončila jeho nádeje.citovala rekordného majstra sveta aj víťaza SP agentúra DPA.Najúspešnejší biatlonista i zimný olympionik histórie sa tak na svoje siedme hry nekvalifikoval. Ďalšia šanca prebojovať sa do Pjongčangu sa mu rozplynula ešte v utorok, keď ho vedenie nórskeho tímu nezaradilo do štafety. Svetielko nádeje teoreticky ešte žije, ak by ho tréneri napriek tomu zaradili do kádra pre ZOH. To sa však nezdá pravdepodobné. Podľa agentúry DPA majú už isté miesto v Pjongčangu bratia Johannes Thingnes a Tarjei Boeovci a Emil Hegle Svendsen. Ďalšia trojica Lars Helge Birkeland, Henrik L'Abee-Lund a Erlend Bjöntegaard už navyše splnila striktné nórske olympijské štandardy.vyhlásil pre nórsku televíziu. Björndalen sa nechcel bližšie vyjadriť ani k prípadnému koncu kariéry.Aj v prípade, že sa do tímu nedostane, v Pjongčangu sa pravdepodobne objaví, aby povzbudzoval svoju manželku, trojnásobnú olympijskú víťazku z Bieloruska Darju Domračevovú.