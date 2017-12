Bibliu približujú nepočujúcim v slovenskom posunkovom jazyku

Biblia, ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 24. decembra (TASR) – Biblia, to nie je len hrubá čierna kniha odložená kdesi na poličke. Jej posolstvo je stále aktuálne, živé, a my hľadáme rôzne formy, ako ho priblížiť ľuďom v súčasnosti. Tvrdí to Pavol Krasnocvetov, riaditeľ Slovenskej biblickej spoločnosti (SBS) v Banskej Bystrici.Spoločnosť oslovila začiatkom tohto roka viaceré kresťanské organizácie, aby jej pomohli priblížiť Bibliu nepočujúcim. Hoci väčšina z nich dokáže čítať, ich materinskou rečou je predsa len slovenský posunkový jazyk. Posolstvu o Bohu preto dokážu porozumieť oveľa hlbšie pomocou posunkov než prostredníctvom písaného textu.Ako TASR informovala Katka Bošková, projektová manažérka, SBS v uplynulých dňoch zverejnila na svojej web stránke prvé videonahrávky s prekladom Biblie do slovenského posunkového jazyka. Na ňom pracovali šiesti nepočujúci, ktorým pomáhali teológovia, tlmočníčka a režisérka. Ďalšie nahrávky majú byť hotové začiatkom budúceho roka.Podľa Boškovej je proces prekladu časovo náročný. Pracovný tím, zložený z nepočujúcich i počujúcich, sa pravidelne stretával počas celého tohto roka. Po úvodnej analýze vybranej časti z Nového zákona vybrali nepočujúci vhodné posunky a preložili celý príbeh. Tlmočníčka ho spätne preložila opäť do slovenčiny, aby počujúci teológovia mohli skontrolovať presnosť prekladu. Pracovné nahrávky potom pripomienkovali komunity nepočujúcich. Záverečnú podobu získali videonahrávky v televíznom štúdiu LUX Communication. V roku 2018 chcú začať s prekladom dlhších a náročnejších biblických pasáží.uviedol brat Silvester z Kresťanského centra nepočujúcich v Bratislave.Videonahrávky s prekladom Biblie do slovenského posunkového jazyka možno nájsť na www.nepocujuci.biblia.sk.