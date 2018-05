Bicykel a alkohol: Pod vplyvom alkoholu sa bicyklovať nesmie, existujú však výnimky

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Bratislava 16. mája - V roku 2017 policajti odhalili 3716 priestupkov, ktorých sa dopustili cyklisti. Viac než v polovici z nich bol problémom alkohol. Cyklisti, rovnako ako vodiči motorových vozidiel, pritom po požití alkoholu, až na malé výnimky, jazdiť nemôžu. K tým, čo jazdia na dvoch kolesách, je však zákon miernejší. Ak množstvo alkoholu v ich organizme nepresiahne pol promile, v zastavanom území obce alebo na cestičke pre cyklistov jazdiť môžu.



"Ak cyklista požil viac alkoholu, ako je stanovená hodnota, hrozí mu pokuta až do výšky 800 eur," varuje hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová. Dodáva, že cyklistovi nie je možné zadržať vodičský preukaz ani mu uložiť zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Bicyklovanie totiž nie je činnosť, ktorú by štát reguloval vydávaním oprávnenia. Z cyklistov, ktorí sa dopustili priestupku bicyklovania pod vplyvom alkoholu, malo 755 v dychu do jedného promile a 1902 nad jedno promile alkoholu.



Cyklisti by podľa Baloghovej nemali zabúdať ani na ďalšie pravidlá. Dôležité je napríklad nosenie reflexných prvkov, a to najmä v noci a pri zníženej viditeľnosti. Mali by tiež mimo obce nosiť prilbu. Špeciálne pravidlá platia pre deti do 15 rokov, ktoré musia nosiť prilbu aj v obci. Deti do desať rokov môžu bez dohľadu jazdiť na bicykli len na cestičke pre cyklistov, poľnej ceste, lesnej ceste alebo v obytnej zóne.

Aké pokuty hrozia na Slovensku - Postih za jazdu na bicykli pod vplyvom alkoholu

Za čo môže byť cyklista pokutovaný na Slovensku Jazda pod vplyvom alkoholu 50 – 650 eur (do 1,00 promile), 150 - 800 eur (nad 1,00 promile) Chýbajúce reflexné prvky alebo bezpečnostný odev za zníženej viditeľnosti 30 eur Jazda mimo obce bez prilby 10 eur Vedenie druhého bicykla za jazdy, ručného vozíka alebo psa a iných predmetov 30 – 50 eur Jazda na bicykli po chodníku do 60 eur Zdroj: Zákon o priestupkoch

Koľko tolerujú susedné krajiny

Cyklisti si musia odoprieť alkohol aj v Česku, kde platí rovnako ako u nás nulová tolerancia. Opitosť cyklistov Česi trestajú ešte vyššími pokutami. Alkohol do jedného promile v krvi tam cyklistu vyjde 2000 až 20 000 českých korún (74 až 740 eur). Ak nafúka viac, môže dostať pokutu až do výšky 50 000 českých korún (1850 eur).

Cyklistom však v Česku možno svitá na lepšie časy. Na konci augusta schválil český senát návrh, ktorý povoľuje 0,8 promile alkoholu v krvi na cyklotrasách. Návrh ešte musí odklepnúť snemovňa, v ktorej sa však úpravy nulovej tolerancie doteraz nepodarilo presadiť.

Podľa Rolanda Huhna z nemeckého cyklistického združenia ADFC (Allgemeine Deutsche Fahrrad Club) padajú opití cyklisti tvárou na zem asi trikrát častejšie ako triezvi, uviedol pre portál Zeit.

Viaceré krajiny EÚ tolerujú cyklistom určitú hladinu alkoholu. Aj Poliaci sú voči nim zhovievavejší ako my. Cyklisti môžu v Poľsku nafúkať maximálne 0,2 promile alkoholu v krvi. Prekročenie limitu trestajú pokutou vo výške 300 až 500 zlotých (68 až 113 eur). Cyklista však nesmie nafúkať viac ako 0,5 promile. Ak mu polícia namerá takú hodnotu, hrozí mu pokuta vo výške 500 zlotých (130 eur).

Ak policajt vyhodnotí, že cyklista vážne ohrozuje cestnú premávku, prípad môže postúpiť na súd, kde mu hrozia ešte tvrdšie tresty. Súd mu môže udeliť pokutu až do výšky 5000 zlotých (1130 eur), zakázať riadenie motorových (!) vozidiel na 6 mesiacov až tri roky a poslať ho do väzenia na 5 až 30 dní.

V Rakúsku sa do tolerovaného limitu zmestíte vypitím dvoch až troch pív. Policajti tam rozdávajú pokuty až za prekročenie hladiny 0,8 promile, no zato poriadne vysoké. Za 0,8 až 1,2 promile zaplatí cyklista 800 až 3700 eur. Ak nafúka viac ako 1,2 promile, môže ho to stáť až 4400 eur a pri prekročení 1,6 promile až 5900 eur.

V závažných prípadoch nie je vylúčené ani odobratie vodičského preukazu (ak bol napríklad prichytený pod vplyvom alkoholu opakovane). Rakúšania podrobujú dychovým skúškam väčšinou tých cyklistov, ktorí sa zapletú do dopravných nehôd.

Nemecko, ktoré s limitom 1,6 promile dlho kraľovalo rebríčku najbenevolentnejších krajín EÚ, tromli v júli 2014 Maďari. Orbánovci povolenú hladinu alkoholu úplne zrušili. Ak cyklisti nezavinia nehodu, dodržia pravidlá cestnej premávky a zvládnu riadenie bicykla, polícia ich nemôže pokutovať.