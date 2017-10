Biela noc zavíta do Senca, o týždeň do Budmeríc

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava/Senec 28. októbra (TASR) – Po minulotýždňovej Stupave sa tohtoročná Biela noc 2017 v sobotu dostáva do Senca. V rámci nej bude po 19.00 h umelecké zoskupenie BN Label pracovať s geometriou námestia, kedy sa hra svetelných objektov pohrá s priestorovým vnímaním. "Farebný svetelný rytmus štvorcov vytvorí iluzórny priestor, ktorý dodá námestiu nový, neprebádaný rozmer," priblížila PR manažérka Denisa Vološčuková.Tretím krajským mestom budú v sobotu 4. októbra Budmerice. Tu umelecké zoskupenie BN Label umocní podvečer architektúru historického kaštieľa s anglickým parkom nasvietením fasády. O autobusovú prepravu sa postará Malokarpatský expres, čo je turistický projekt na podporu cestovného ruchu do Malých Karpát.Biela noc je medzinárodný umelecký projekt, ktorého úlohou je priblížiť verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych metropol. Vznikla v Paríži v roku 2002. Odtiaľ sa počas niekoľkých rokov rozšíril projekt aj do iných miest, ako je napr. New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Santa Monica, Montreal, Toronto, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem, Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť, Amsterdam, Brighton, Turín, Petrohrad, Košice a Bratislava. Tento rok sa okrem hlavného mesta presúva aj do troch obcí v rámci Bratislavského kraja.