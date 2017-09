Biela pastelka vyráža do ulíc s podporou Mareka Hamšíka

Na snímke sprava tlačová hovorkyňa SFZ Monika Jurigová, PR manažérka a členka Ústrednej rady ÚNSS Dušana Blašková, hlavná koordinátorka verejnej zbierky Biela pastelka Hana Cápayová a manažérka pre fundraising ÚNSS Ivana Potočňáková počas tlačovej konferencie k verejnej zbierke Biela pastelka 2017, ktorú zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Slovenský futbalový zväz v priestoroch zväzu 19. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Na snímke sprava tlačová hovorkyňa SFZ Monika Jurigová, PR manažérka a členka Ústrednej rady ÚNSS Dušana Blašková, hlavná koordinátorka verejnej zbierky Biela pastelka Hana Cápayová a manažérka pre fundraising ÚNSS Ivana Potočňáková počas tlačovej konferencie k verejnej zbierke Biela pastelka 2017, ktorú zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Slovenský futbalový zväz v priestoroch zväzu 19. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 22. septembra (TASR) – Na vlastnej koži zistiť, aký je život nevidiacich a podporiť riešenia, ktoré im ho uľahčujú, bude môcť verejnosť počas zbierky Biela pastelka 2017. Organizuje ju Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v 12 slovenských mestách. Po štvrtkovom (21.9.) štarte kampane budú dnešok a sobota (23.9.) hlavnými zbierkovými dňami. Tohtoročným ambasádorom kampane je slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík. TASR o tom informovali predstaviteľky ÚNSS."Môže sa zdať, že biela pastelka nemá žiadny zmysel, nedá sa ňou kresliť a nedá sa použiť. Ale riešenie je veľmi jednoduché, stačí použiť farebný papier," priblížila symboliku zbierky manažérka únie pre PR Dušana Blašková s tým, že aj problémy nevidiacich ľudí sa môžu zdať neriešiteľné, že sa o seba nevedia postarať. Stačí však malý "zlepšovák", jednoduchá zmena či použitie kompenzačnej pomôcky a riešenie je po ruke. "Práve preto je biela pastelka symbolom nevidiacich a slabozrakých, symbolom riešení zdanlivo neriešiteľných situácií," dodala.Podľa Blaškovej si bude môcť verejnosť v informačných stánkoch na vlastnej koži vyskúšať, aké je byť slabozrakým či nevidiacim. ÚNSS ponúkne prezentáciu svojej činnosti, prehliadku rôznych kompenzačných a optických pomôcok, možnosť písať v Braillovom písme, rozhliadnuť sa okolo seba s okuliarmi simulujúcimi rôzne druhy zrakového postihnutia, zahrať sa hry, pri ktorých nevidiace a slabozraké deti trávia voľné chvíle. V krajských mestách bude k dispozícii aj meranie očných parametrov."Víťazná emócia na tvári Mareka Hamšíka, ktorá sprevádza jeho futbalové triumfy, nám dodala odvahu osloviť ho a so sloganom Víťazstvá, ktoré pomáhajú, sme spolu pripravili kampaň 16. ročníka verejnej zbierky," zdôvodnila manažérka ÚNSS pre fundraising Ivana Potočňáková. "Sme veľmi radi, že Marek si obliekol špeciálny dres s logom Bielej pastelky a sme hrdí, že pilier slovenskej reprezentácie a SSC Neapol sa takýmto spôsobom delí o svoje úspechy, a stal sa ambasádorom i tvárou našej kampane," dodala s tým, že záujemcom bude k dispozícii na spoločné fotenie Marekova maketa v životnej veľkosti.ÚNSS informovala, že zbierku možno podporiť príspevkom na účet, zaslaním SMS v hodnote dve eurá na číslo 820, on-line na www.bielapastelka.sk, alebo do pokladničiek v rukách takmer 3500 dobrovoľníkov dnes a v sobotu (23.9.). Výnos zbierky použijú na dofinancovanie špeciálnych rehabilitačných programov pre ľudí so zrakovým postihnutím, obhajobu ich práv či odstraňovanie a prevenciu vytvárania architektonických bariér.Kampaň odštartovala vo štvrtok (21.9.) v Banskej Bystrici, rodisku Mareka Hamšíka. Dnes bude pokračovať vo viacerých slovenských mestách, pričom dejiskom hlavného zbierkového podujatia bude bratislavská Eurovea. Pre návštevníkov je pripravený showdown - aplikovaný stolný tenis pre ľudí so zrakovým postihnutím, maľovanie deťom na tvár, minifutbal a ukážky výcviku vodiacich a asistenčných psov. Moderátormi programu budú Patrik Herman a Kristína Prekopová, medzi hosťami nebude chýbať ani spisovateľ Daniel Hevier. Viac informácií je k dispozícii na stránke www.bielapastelka.sk.