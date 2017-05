Bielorusi zadržali vlani 12 členov Islamského štátu

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Minsk 29. mája (TASR) - Bieloruská pohraničná stráž vlani odhalila a zadržala 12 členov teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorí chceli vstúpiť do krajiny cez letisko v metropole Minsk. Informovala o tom dnes agentúra TASS s odvolaním sa na šéfa minskej pohraničnej jednotky Nikolaja Volovodova.Okrem toho v priebehu uplynulého roka bieloruská pohraničná stráž zadržala viac ako 500 narušiteľov hraníc. Približne 5000 cudzincov sa pokúsilo dostať do Bieloruska bez požadovaných dokladov. Pohraničníci zhabali narušiteľom hraníc zhruba 300 kusov zbraní a vyše 7000 kusov munície, bilancoval Volovodov v rozhovore pre bieloruskú televíznu stanicu ONT.Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko 21. apríla vo svojom výročnom prejave o stave národa oznámil, že "lbezpečnostné sily zadržali 17 zahraničných militantov, ktorí prechádzali cez Bielorusko.