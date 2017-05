Bielorusi zdolali Nórsko, k čomu im dopomohol dvojgólový Lisovec

Gólová radosť hráčov Bieloruska. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina (Paríž):



Bielorusko - Nórsko 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Góly: 27. Lisovec (Stefanovič), 38. Kulakov (Stas, Demkov), 55. Šinkevič (Kovyršin, Stefanovič), 57. Lisovec (Pavlovič, Linglet) - 36. Sörvik (M. Olimb), 42. Reichenberg (Thoresen, Ödegaard), 44. Holös (Martinsen, M. Olimb). Rozhodcovia: Piechaczek (Nem.), Wehrli (Švaj.) – Leermakers (Hol.), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0.



Bielorusko: Karnauchov - Šinkevič, Chenkel, Vorobej, Jevenko, Korobov, Lisovec - Demkov, Stas, Kulakov - Kogalev, Kovyršin, Stefanovič - Pavlovič, Šarangovič, Linglet - Drozd, Volkov

Nórsko: Haugen - Holös, Lesund, Nörstebö, Ödegaard, Bonsaksen, Sörvik, Johannesen - Martinsen, M. Olimb, K. A. Olimb - Reichenberg, Forsberg, Thoresen - Valkvae Olsen, Bastiansen, Karterud - Olden, Röymark, Roest - Trettenes

Tabuľka B-skupiny:



1. Kanada 6 5 0 1 0 27:8 16*

2. Česko 6 3 2 0 1 22:11 13*

3. Švajčiarsko 6 2 2 2 0 19:13 12*

4. Fínsko 6 2 2 1 1 18:17 11*

---------------------------------------

5. Francúzsko 7 2 2 0 3 23:19 10

6. Nórsko 7 2 0 2 3 13:19 8

7. Bielorusko 7 2 0 1 4 15:27 7

8. Slovinsko 7 0 0 1 6 13:36 1**



* - istý postup

** - istý zostup

Paríž 16. mája (TASR) - Bieloruskí hokejoví reprezentanti zdolali vo svojom záverečnom zápase v parížskej B-skupine MS Nórsko 4:3. Ani jeden z tímov nemal už pred utorňajším zápasom šancu postúpiť do štvrťfinále. Nóri obsadili v skupine 6. miesto, Bielorusko skončilo na 7. priečke a celkovo 13.B-skupinu vyhrali už v predstihu Kanaďania, do štvrťfinále spolu s nimi idú Česko, Švajčiarsko a Fínsko. Istotu zostupu malo už dávnejšie Slovinsko.Parížska základná skupina má v utorok na programe ešte súboje Česko - Švajčiarsko (16.15 h) a reprízu vlaňajšieho finále Kanada - Fínsko (20.15 h).Bielorusi nastúpili na záverečný zápas už bez bratov Sergeja a Andreja Kosticynovcov, či brankára Kevina Lalanda. Prvú šancu mala bratská dvojica Nórov, K. A. Olimb poslal strieľanú prihrávku na M. Olimba, ktorý však puk neprestrčil medzi Karnachuove betóny. Ďalšími dobrými pokusmi pohrozili Forsberg a Reichenberg. Na druhej strane preverili Haugena Demkov a Pavlovič. Bielorusi mali veľkú šancu po akcii Ligleta, keď sa ku dvom dobrým strelám dostal obranca Lisovec, ale neuspel. Gól nepriniesla ani nórska presilovka v závere tretiny.Bielorusi v úvode druhého dejstva nepremenili presilovku, no v 27. minúte už otvorili skóre. Stefanovič vystihol za bránkou prihrávku súpera, našiel Lisovca a ten zasunul puk do odkrytej bránky - 1:0. Nórska odpoveď neprišla počas vyše polminútovej presilovky o dvoch mužov, ale krátko po nej už áno. V 36. minúte sa trafil parádne do ľavej šibenice Sörvik - 1:1. Vyrovnaný stav nevydržal dlho a v 38. minúte viedli opäť Bielorusi, Stas našiel pred kruhmi Kulakova a ten zvýšil na 2:1.Severania dokázali otočiť v priebehu troch minút v úvode tretej tretiny. Najprv vyrovnal v 42. po individuálnej akcii Reichenberg a v 44. ich poslal do vedenia Holös, ktorého našiel voľného pred bránkou Thoresen - 2:3. Záver dramatického duelu však patril Bielorusom. V 55. minúte vyrovnal Šinkevič a v 57. rozhodol najlepší hráč zápasu Lisovec.