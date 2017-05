Bielorusko - Česko 1:6 v B-skupine, Česi prestrieľali súpera 45:7

Čech Radko Gudas oslavuje svoj gól skrytý za spoluhráom Jakubom Voráčkom a Radkom Šimkom v zápase základnej B-skupiny Bielorusko- Česko na MS v ľadovom hokeji v Paríži 6. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina (Paríž):

Bielorusko - Česko 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)

Góly: 22. Pavlovič (Lisovec, Denisov) - 14. Vrána, 18. Gudas (Voráček), 36. Červenka (Hořák, Jeřábek), 48. Šimek (Voráček, Radil), 50. Voráček (Pastrňák, Kundrátek), 60. Kempný (Hanzl, Zohorna). Rozhodcovia: Iverson (Kan.), Lemelin (Rak.) - Jensen (Dán.), Kohlmüller (Nem.), vylúčení: 8:6 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 6635 divákov.



Bielorusko: Lalande - Lisovec, Korobov, Šinkevič, Chenkel, Jevenko, Graborenko, Denisov - S. Kosticyn, Kovyršin, A. Kosticyn - Linglet, Stas, Pavlovič - Drozd, Kulakov, Demkov - Stefanovič, Šarangovič, Kogalev - Volkov



ČR: Francouz - Gudas, Šimek, Kempný, Rutta, Jeřábek, Krejčík, Kundrátek - Kovář, Radil, Voráček - Červenka, Plekanec, Pastrňák - Birner, Vrána, Řepík - Horák, Hanzl, Zohorna

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 6. mája (TASR) - Českí hokejoví reprezentanti triumfovali v sobotu vo svojom druhom zápase parížskej B-skupiny 81. hokejových MS nad Bieloruskom vysoko 6:1. Favorit dominoval od úvodných minút a svojmu súperovi dal málo priestoru, keď ho prestrieľal vysoko 45:7.Česi sa najbližšie stretnú v pondelok o 20.15 h s Fínskom, Bielorusko nastúpi v rovnaký deň, no o štyri hodiny skôr proti "javorovým listom".Českí hokejisti boli počas celého zápasu aktívnejší, čo potvrdili aj gólmi. Prvú presilovku v stretnutí síce ešte nevyužili, ale v úvodnom dejstve sa nakoniec tešili z dvoch gólov. V 14. minúte Birner potiahol puk popri ľavom mantineli, prihral pred bránku Vránovi a ten rozvlnil sieť. Druhý gól pridal v 17. minúte obranca Gudas, ktorého strelu od modrej tečoval jeden zo súperov - 2:0. Česi prestrieľali súpera v úvodnej tretine vysoko 16:1. Bielorusi síce v úvode druhého dejstva znížili na 1:2, keď sa z pravého kruhu presadil Pavlovič. V 30. minúte dokonca vyrovnali, no rozhodcovia im druhý gól neuznali, keďže padol po odpískaní. To bolo z ich strany všetko a duel ďalej pokračoval veľkou prevahou Čechov. V 36. minúte najprv Jeřábek trafil žŕdku a krátko na to zvýšil Červenka na 3:1, keď si položil brankára. V treťom dejstve pridal favorit ďalšie tri góly. Postarali sa o ne v 48. minúte Šimek strelou od modrej počas presilovky, o minút neskôr po dorážke Voráček a 16 sekúnd pred sirénou Kempný presnou strelou spomedzi kruhov. Dominanciu Čechov podčiarkuje aj jasná strelecká štatistika 45:7.