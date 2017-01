Bielorusko daruje Srbsku dva protilietadlové systémy a osem stíhačiek

Nadzvukové lietadlo MIG - 29AS, ilustračné foto Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Belehrad 28. januára (TASR) - Bielorusko daruje Srbsku dva modernizované ruské protilietadlové systémy BUK vo verzii MB a osem stíhačiek typu MiG-29. Oznámil to srbský minister Zoran Djordjevič po návrate z Minska, informoval v piatok srbský denník Politika.Srbskú delegáciu viedol premiér Aleksandar Vučič. Podľa Djordjeviča bude musieť Belehrad zaplatiť iba náklady na modernizáciu spomínanej vojenskej techniky, ktoré však šéf rezortu obrany odmietol zverejniť.Už vlani v decembri Vučič oznámil, že Rusko ako prejav podpory daruje Srbsku šesť stíhačiek typu MiG-29. Aj v tomto prípade malo Srbsko zaplatiť iba za ich modernizáciu vyčíslenú na 180-230 miliónov eur. Migy by mali doraziť do Srbska v priebehu troch mesiacov.Okrem toho Rusko chcelo darovať Srbsku 30 tankov T72S a 30 prieskumných obrnených vozidiel BRDM-2. Témou diskusie bolo aj poskytnutie protilietadlových systémov BUK M2 a Tunguska v roku 2018, konštatoval vtedy Vučič.Srbsko, ktoré vedie prístupové rozhovory s EÚ, sa v roku 2005 zaviazalo, že vo vojenskej oblasti zostane neutrálne. Belehrad sa tiež nepripojil k sankciám uvaleným EÚ na Rusko.