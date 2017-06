Bielorusko nám bude vyhovovať, tvrdí tréner našich basketbalistiek

Ilustračné foto Foto: TASR/michal Foto: TASR/michal

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hradec Králové 16. júna (TASR) - Slovenské basketbalistky začali finálový turnaj ME 2017 v Česku prehrou, ale výkonom ani výsledkom nesklamali. Proti veľkému favoritovi z Turecka sa počas celého zápasu držali na dištanc a zásluhou zlepšenej obrany v druhom polčase sa im podarilo stiahnuť súpera aj na prijateľných deväť bodov. Napokon z toho bola prehra 58:69.Slovenky pricestovali na šampionát s relatívne neskúseným výberom, v tíme je až sedem debutantiek. Nervozita a nedostatok skúseností z hry na veľkom fóre boli vidieť aj úvode súboja proti Turecku. Postupom času sa však zverenkyne Mariana Svobodu dostali do tempa a druhý polčas nad štvrťfinalistom OH v Riu de Janeiro dokonca vyhrali. Kouč Svoboda po prehre hľadal pozitíva." vravel Svoboda. Najskúsenejšia hráčka SR a predpokladaná líderka družstva Zuzana Žirková odohrala pre problémy s faulami len 16 minút. Aj to malo efekt na hru Sloveniek.dodal Svoboda.Najlepšou strelkyňou zápasu bola 17-bodová Barbora Bálintová. Podľa rozohrávačky majstrovských Košíc mali Slovenky dokonca na to, aby favorita zdolali.vravela Bálintová. Debut na kontinentálnom šampionáte si odbila Sabína Oroszová. Nastúpila v základnej zostave a s 35 minútami bola najvyťaženejšou hráčkou tímu SR.uviedla autorka deviatich bodov. Určité činnosti musia Slovenky podľa nej zlepšiť.dodala Oroszová.Už v sobotu na obed čaká Slovenky ďalší účastník olympijského turnaja v Riu - Bielorusko, ktoré na úvod turnaja prekvapujúco prehralo s Talianskom. Podľa kouča Svobodu môže tento súper jeho tímu viac vyhovovať.vravel Svoboda. Svoje zverenky pripraví tak, aby im neušiel úvod ako proti Turecku.burcoval Svoboda.Sobotňajšie stretnutie B-skupiny ME 2017 Slovensko - Bielorusko sa začína od 12.30. V priamom prenose ho odvysiela aj RTVS.