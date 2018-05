Bielorusko prehralo s Rakúskom, na rok sa s elitou rozlúči

Rakúsky brankár Bernard Starkbaum. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

A-skupina (Kodaň):



Rakúsko - Bielorusko 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)



Góly: 5. Viveiros, 31. Komarek (Unterweger), 35. Raffl (Komarek), 40. Zwerger (Ulmer). Rozhodcovia: Ohlund (Švéd.), Rantala (Fín.) – Oliver (USA), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 5:4, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 7370 divákov



Rakúsko: Starkbaum – Altmann, Ulmer, Unterweger, Schumnig, Viveiros, Peter, Schlacher - Ganahl, Hundertpfund, Schneider - Raffl, Komarek, Hofer - Zwerger, Rauchenwald, Haudum - Spannring, Obrist, Woger



Bielorusko: Karnauchov (35. Trus) - Vorobej, Falkovskij, Lisovec, Chenkel, Korobov, Ustinenko - Linglet, Šarangovič, Platt - Gavrus, Razvadovskij, Kislij - Materuchin, Kovyršin, Pavlovič - Demkov, Kitarov, Drozd



Tabuľka A-skupiny:



1. Švédsko 5 4 1 0 0 23:5 14



2. Rusko 4 3 0 1 0 23:4 10



3. Česko 5 1 3 0 1 17:12 9



4. Švajčiarsko 4 2 1 1 0 14:9 9



-----------------------------------



5. SLOVENSKO 5 2 0 2 1 12:12 8



6. Francúzsko 5 2 0 0 3 12:18 6



7. Rakúsko 6 1 0 1 4 10:26 4



8. Bielorusko 6 0 0 0 6 4:29 0 - istý zostup



/zápasy, víťazstvá v riadnom čase, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry v riadnom čase, skóre, body/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 12. mája (TASR) - Hokejisti Bieloruska zostúpia do A-skupiny I. divízie MS. V sobotňajšom zápase svetového šampionátu v Dánsku prehrali s Rakúskom 0:4, v tabuľke sú naďalej bez bodu a už sa nemôžu odpútať z poslednej ôsmej priečky kodanskej A-skupiny.V záverečnom vystúpení si v utorok zmerajú sily so Slovenskom (16.15 h). Rakúšania nastúpia už s istotou záchrany v pondelok proti Čechom (20.15 h).Rakúšania nepripustili v dôležitom súboji o záchranu drámu. Otvárací gól stretnutia si už v 4. minúte pripísal Viveiros po tom, ako bieloruský brankár Karnauchov vyrazil jeho nahodenie a od Korobova sa puk odrazil do siete. Rakúsko prežilo v úvodnej tretine dve oslabenia bez inkasovaného gólu, na začiatku prostredného dejstva ďalšie a potom predviedlo efektivitu v presilových hrách. Pri prvej sa v 31. minúte presadil Komarek a o štyri minúty neskôr opäť v početnej výhode zvýšil už na 3:0 Raffl.Bielorusi poslali do bránky Trusa namiesto Karnauchova, ale ani on nezabránil presilovkovému gólu súpera. V poslednej minúte druhej tretiny upravil na 4:0 Zwerger. Rakúsko si už v tretej tretine postrážilo náskok a udržalo sa medzi elitou, Bielorusko ju minimálne na rok opustí.