Bielorusko-ruské cvičenie je dôvod na znepokojenie, tvrdí Pavel

Predseda Vojenského výboru NATO armádny generál Peter Pavol. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Tirana 17. septembra (TASR) - Predseda Vojenského výboru NATO, český generál Petr Pavel, dnes vyhlásil, že v súvislosti s rusko-bieloruským vojenským cvičením, ktoré v týchto dňoch koná pod kódovým názvom Zapad 2017, je dôvod na znepokojenie.Vysvetlil, že tieto manévre, prebiehajúce na území Bieloruska a Ruska, môžu byť vnímané akoZnepokojenie na Západe vyvoláva najmä nedostatok transparentnosti zo strany Ruska ohľadom faktov týkajúcich sa cvičenia, vyhlásil Pavel.Ako príklad uviedol počet vojakov, ktorí sú doň zapojení. Generál Pavel pripomenul, že Rusko uvádza ich celkový počet 12.7000, ale podľa mienky na Západe ich môže byť od 70.000 do 100.000.Generál Pavel pre AP uviedol, že NATO vyvíja úsilie smerujúce k obnoveniu komunikácie s Ruskom na úrovni predstaviteľov armád, aby sa zabránilo akýmkoľvekPoznamenal, že on sám sa pred dvoma týždňami v tejto záležitosti stretol s náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl Ruskej federácie Valerijom Gerasimovom, s ktorým v úvode rusko-bieloruského cvičenia telefonicky hovoril aj hlavný veliteľ síl NATO v Európe generál Curtis Scaparrotti.Rozhovor agentúry AP s generálom Pavlom sa uskutočnil v albánskej Tirane, kde sa zišli predstavitelia generálnych štábov armád členských štátov NATO na svojej výročnej konferencii, na ktorej sa debatuje o boji s terorizmom, situácii na západnom Balkáne a novej stratégii USA v Afganistane.Vojenské cvičenie Zapad 2017 potrvá do 20. septembra. V pondelok naň zavíta ruský prezident Vladimir Putin.