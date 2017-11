Bieloruský maliar Anatolij Koncub má prvú výstavu obrazov v Bratislave

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 1. novembra (TASR) – Na prvej výstave v Bratislave prezentuje svoju tvorbu bieloruský výtvarník Anatolij Koncub. Expozíciu maľovaných obrazov v Andrej Smolak Gallery nazval podľa jedného z nich Putovanie s anjelom.povedal na jej utorkovom (31.10.) slávnostnom otvorení veľvyslanec Bieloruskej republiky na Slovensku Igor Alexandrovič Leščeňa.Riaditeľ galérie Andrej Smolák pripomenul, že v tomto roku sa Koncub zúčastnil na festivale výtvarného umenia v Snine, kde mal aj výstavu.dodal Smolák, ktorého ako maliara spája s bieloruským umelcom podobnosť tvorby.Loďka anjelov, Krajina so svätým Jurajom, Predtucha sviatku, Zrodenie Evy, Flóra a fauna, V divadle, Plavba s jednorožcom, Čas kvitnutia, Adadžo, Ranná pieseň a ďalšie pestrofarebné obrazy sú s prírodnou a rozprávkovou tematikou.prezradil 68-ročný autor, ktorý prvý raz prišiel do Bratislavy.Anatolij Koncub sa narodil v dedine Kolky v Brestskej oblasti. Študoval na oddelení keramiky Fakulty úžitkového umenia na Bieloruskom štátnom divadelno-umeleckom inštitúte, dnes Bieloruská štátna akadémia umenia (1966-1971). Odvtedy žije v Bobrujsku a vyučoval na Bobrujskom umeleckom učilišti (1971-2000). V roku 1980 sa stal členom Zväzu výtvarných umelcov ZSSR, je tiež členom Bieloruského zväzu výtvarných umelcov. Bol vyznamenaný radom Zaslúžilý pracovník národného vzdelávania Bieloruska (1991).Od roku 1976 samostatne vystavuje aj sa zúčastňuje na celoštátnych i medzinárodných prezentáciách výtvarného umenia. Od roku 2013 je súčasťou medzinárodného podujatia Putovanie umelcov v mene mieru v Pekingu, Biškeku, Šanghaji, Astane, Francúzsku a Belgicku. Na medzinárodnej výstave Harmónia - Ázia v Šanghaji ho ocenili Zlatou medailou za tvorbu (2014). Jeho diela sa nachádzajú v galériách a múzeách Bieloruska, Ruska, Číny, Poľska, Bulharska, Slovenska, Rakúska, Veľkej Británie a USA.Výstava potrvá do 29. novembra.