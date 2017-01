Bieloruský vzpierač Čadovič dostal štvorročný dištanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 26. januára (TASR) - Bielorusky vzpierač Stanislav Čadovič dostal štvorročný dištanc za to, že pred OH 2016 v Riu de Janeiro vymenil moč v snahe prekabátiť test na zakázané látky.V Brazílii mal bývalý strieborný medailista z ME štartovať v kategórii do 62 kg. Informovala o tom agentúra AP.