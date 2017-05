Biely dom musel vysvetľoval výrok, že Múr nárekov je v Predjordánsku

Biely dom, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Jeruzalem 17. mája (TASR) - Prezident USA Donald Trump počas svojej návštevy Izraela zavíta aj k Múru nárekov, ktorý je najposvätnejším miestom judaizmu. Uviedol to dnes Biely dom v reakcii na kontroverziu, ktorú v Izraeli vyvolalo vyjadrenie nemenovaného amerického diplomata, že Múr nárekov je na okupovanom Západnom brehu Jordánu.Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť H.R. McMaster dnes podľa agentúry Reuters uviedol, že Trump sa v Jeruzaleme pomodlí pri Múre nárekov a navštívi aj Baziliku Božieho hrobu považovanej kresťanmi za miesto, kde bolo uložené telo Ježiša po jeho ukrižovaní.Vyhlásenie nemenovaného amerického diplomata, ktorý Trumpovu návštevu pripravuje a ktorý sa vyjadril, že Múr nárekov leží v Predjordánsku, vyvolalo v Izraeli nevôľu a izraelská vláda požiadala Biely dom o vysvetlenie.Izraelská vláda pritom tlmočila svoje presvedčenie, že "tieto vyhlásenia sú v rozpore s politikou Donalda Trumpa." Hovorca izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pripomenul, že Izrael už so Spojenými štátmi medzičasom dospel k porozumeniu v tejto veci.Biely dom v reakcii na to ubezpečil, že zmienený výrok nepredstavuje oficiálny postoj Trumpovej administratívy.uviedol podľa webovej stránky Times of Israel nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ americkej vlády.Izrael považuje celý Jeruzalem za svoje nedeliteľné hlavné mesto, a to vrátane Východného Jeruzalema, ktorého sa zmocnil v roku 1967 počas Šesťdňovej vojny, a zvyšnej časti Starého mesta anektovanej v roku 1980.V júli roku 1980 Izrael schválil zákon, ktorým vyhlásil Jeruzalem za hlavné mesto Izraela. Bezpečnostná rada OSN odsúdila izraelskú anexiu východného Jeruzalema, označila ju za porušenie medzinárodného práva a východný Jeruzalem považuje za okupované územie.Palestínčania chcú z východnej časti Jeruzalema urobiť hlavné mesto svojho budúceho štátu.Izrael bude po Saudskej Arábii druhou zastávkou Trumpovej prvej zahraničnej cesty vo funkcii prezidenta USA. V pláne má rokovanie s premiérom Netanjahuom, ktoré sa uskutoční v Jeruzaleme, ako aj schôdzku s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom v meste Betlehem na Západnom brehu.