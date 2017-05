Biely dom nechce, aby ruskú kauzu vyšetroval špeciálny prokurátor

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 11. mája (TASR) - Biely dom nepovažuje za potrebné, aby vyšetrovanie ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb prevzal špeciálny prokurátor. Uviedla to včera hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová, ktorú citovala agentúra DPA.Údajné ruské ovplyvňovanie vlaňajších prezidentských volieb v USA a vzťahov volebného štábu Donalda Trumpa s Ruskom doteraz preveroval americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Šéfa tohto úradu Jamesa Comeyho v utorok nečakane odvolal z funkcie republikánsky prezident Trump.Opoziční demokrati následne vyzvali ministerstvo spravodlivosti USA, aby vymenovalo špeciálneho prokurátora, ktorý by uvedené podozrenia preskúmal.Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová na včerajšom tlačovom brífingu túto požiadavku odmietla.vyhlásila s tým, že okrem FBI celú kauzu vyšetrujú aj výbory oboch komôr amerického Kongresu.Sandersová súčasne apelovala na FBI, aby pokračoval vo svojom vyšetrovaní, aby sa napokon dokázalo, že nijaká tajná spolupráca medzi Trumpovým volebným štábom a Ruskom neexistovala.