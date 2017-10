Biely dom: Oslobodenie Rakky otvorí novú fázu v sýrskom konflikte

Biely dom Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 19. októbra (TASR) - Oslobodenie severosýrskeho mesta Rakka od teroristickej organizácie Islamský štát (IS) otvorí novú fázu v sýrskom konflikte, uviedla v stredu hovorkyňa Bieleho domu Sarah Huckabeeová-Sandersová.Oslobodenie Rakky a predtým aj irackého mesta Mósul podľa Sandersovej znamená, že samozvaný kalifát IS v Iraku a Sýrii sa rozpadá.Hovorkyňa Bieleho domu podľa agentúry AP zároveň obvinila sýrsku vládu, že bránila úsiliu o oslobodene Rakky. Taktiež pripomenula, že jedným z hlavných sľubov Donalda Trumpa ešte v predvolebnej prezidentskej kampani bola porážka IS. Dodala, že Spojené štáty a ich partneri v koalícii bojujúcej proti IS budú pokračovať v snahe o deeskaláciu násilia v iných častiach Sýrie.Američanmi podporované Sýrske demokratické sily (SDF) v utorok oznámili, že získali plnú kontrolu nad Rakkou. Oficiálne oslobodenie Rakky oznámia na tlačovej konferencii v piatok 20. októbra.Sýrske demokratické sily podporované USA a ich spojenci v súčasnosti prečesávajú čerstvo oslobodené časti Rakky, pričom v nich hľadajú míny a tzv. spiace bunky IS.Rakka bola svojho času hlavným mestom samozvaného kalifátu IS. Bitka o toto severosýrske mesto sa začala v júni ťažkými pouličnými bojmi za súčasného intenzívnych bombardovania zo vzduchu a ostreľovania jednotkami medzinárodnej koalície pod vedením USA.Boje sa vliekli dlhý čas vzhľadom na silný odpor militantov, ale aj prítomnosť civilného obyvateľstva, ktoré uviazlo v obliehanom meste.