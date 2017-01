Biely dom poprel úvahy o znovuzavedení mučenia väzňov

Biely dom Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 26. januára (TASR) - Biely dom poprel, že by administratíva nového amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažovala znovuzavedenie mučenia osôb podozrivých z terorizmu a obnovenie využívania tajných väzníc v zahraničí.vyhlásil v stredu hovorca Bieleho domu Sean Spicer.Reagoval tak na medializované informácie o tom, že Trumpova administratíva má už pripravený návrh prezidentského nariadenia o znovuzavedení mučenia.Podľa hovorcu Spicera žiaden takýto dokument Bieleho domu v skutočnosti nejestvuje.Údajný návrh príslušného prezidentského dekrétu predtým podrobil verejnej kritike vplyvný republikánsky senátor John McCain, ktorý je rozhodným odporcom mučenia. Zdôraznil pritom, že platné americké zákony takéto praktiky zakazujú.Donald Trump už počas predvolebnej kampane naznačoval, že by bol ochotný znovu zaviesť takzvaný waterboarding pri vypočúvaní osôb podozrivých z terorizmu. Táto kontroverzná metóda simulovaného topenia sa využívala za vlády exprezidenta Georgea Busha mladšieho a odvtedy je zakázaná.Trump svoje tvrdenie opäť zopakoval v stredu, keď vyzdvihol "nepochybnú" efektivitu waterboardingu. Zdôraznil, že bude možnosť legalizácie tejto výsluchovej metódy zvažovať v úzkej súčinnosti s novými šéfmi Ústrednej spravodajskej služby (CIA) a Pentagónu Mikeom Pompeom a Jamesom Matisom a že sa bude v tomto smere riadiť ich odporúčaniami. Pompe i Mattis sa vyslovili proti zavedeniu mučenia.Podľa denníka New York Times už v rámci Trumpovej administratívy koluje návrh prezidentského nariadenia o preskúmaní vypočúvacích techník a možnom znovuotvorení tajných väzníc CIA v zahraničí. Návrh by tiež údajne podporil ďalšie využívanie väzenského tábora na základni Guantánamo, ktorý sa predošlý prezident Barack Obama neúspešne pokúšal uzavrieť.