Biely dom predstaví ambiciózny návrh rozpočtu

Washington 23. mája (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa má dnes zverejniť návrh rozpočtu krajiny. Nazvala hoa sľubuje, že do desiatich rokov rozpočet nielen vyrovná, ale vytvorí aj prebytok.uviedol riaditeľ Bieleho domu pre rozpočet Mick Mulvaney.Návrh hovorí o značnom šetrení na programoch pre nezamestnaných, chudobných a postihnutých, čo už mnohí kritizujú."Už viac nebudeme merať mieru súcitu počtom programov alebo počtom ľudí zaradených do tých programov. Budeme merať mieru súcitu a úspech počtom ľudí, ktorým pomôžeme dostať sa von z tých programov a opäť mať svoj život pod kontrolou," vysvetlil Mulvaney.Rozpočet predpokladá výrazné zrýchlenie hospodárskeho rastu – z 1,6 percenta v uplynulom roku na tri percentá do roku 2021. Trojpercentný rast by si mala ekonomika potom udržať ďalších niekoľko rokov, čo by vyprodukovalo bilióny dolárov a umožnilo vyrovnať rozpočet krajiny do roku 2027.Viacerí kritici návrhu hovoria, že tento cieľ nie je realistický a spomínajú napríklad demografické výzvy, ktorým krajina čelí."Každý deň dosiahne dôchodkový vek 10.000 ľudí z generácie 'baby boomu' a miera nezamestnanosti je 4,4 percenta. Pre ekonomiku by bolo náročné rásť tak rýchlo, ako si administratíva predstavuje, ak nenaverbujeme armádu nových pracovníkov," uviedla rozhlasová stanica NPR.Denník The New York Times napísal, že rozpočet bude fungovať, len keď sa splnia priania o ekonomickom raste. Administratíva podľa týchto novín sľubuje zníženie daní, ale v návrhu rozpočtu počíta s nezmeneným príjmom vlády z daní. Navrhuje tiež výrazné zvýšenie rozpočtu pre armádu a ochranu hraníc, ale len veľmi všeobecne navrhla šetrenie vo federálnej vláde, z ktorého to chce zafinancovať. Všetko to má finančne udržať práve ekonomický rast."To sa ani zďaleka nestane. Predpokladá to 206 mesiacov bez recesie, čo sa nikdy nestalo. Aspoň nie v Spojených štátoch," povedal pre New York Times David A. Stockman, ktorý slúžil ako riaditeľ pre rozpočet v administratíve niekdajšieho prezidenta Ronalda Reagana.Denník Los Angeles Times napísal, že Biely dom sa pozerá na hospodársky rast ružovými okuliarmi.Vlani mali Spojené štáty rozpočtový deficit vo výške 585 miliárd dolárov. Návrh rozpočtu predpokladá, že v roku 2027 bude v prebytku 16 miliárd dolárov.