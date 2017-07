Biely dom stupňuje tlak na Irán, aby prepustil väznených Američanov

Na archívnej snímke Biely dom vo Washingtone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 22. júla (TASR) - Spojené štáty hrozia Iránu "vážnymi následkami", pokiaľ Teherán neprepustí väznených amerických občanov. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré Biely dom zverejnil v piatok.Administratíva prezidenta Donalda Trumpa podľa vyhlásenia "zdvojnásobuje svoje úsilie, ktorého cieľom je priviesť neprávom väznených Američanov domov".Vyhlásenie sa okrem iných zmieňuje aj o čínsko-americkom vedcovi z Princetonskej univerzity Xiyue Wangovi, ktorého iránsky súd poslal nedávno na desať rokov do väzenia za údajnú špionáž.Wang bol zadržaný v lete minulého roku, keď sa pokúsil opustiť Irán. Podľa iránskych súdov Wang zhromažďoval tajné informácie a dokumenty na priamy príkaz USA.Trumpova administratíva okrem toho apeluje na Teherán, aby do USA vrátil Roberta Levinsona, bývalého agenta Federálneho vyšetrovacieho úradu (FBI), ktorý pred desiatimi rokmi zmizol z iránskeho rekreačného strediska na ostrove Kiš.Iránska vláda v minulosti poprela, že by s Levinsonovým zmiznutím mala niečo spoločné, pričom zdôraznila, že nevie, kde sa ex-agent FBI nachádza.Biely dom sa dožaduje aj prepustenia podnikateľa Siamaka Namaziho a jeho otca Baquera Namaziho, bývalého predstaviteľa Detského fondu OSN (UNICEF), "rovnako ako všetkých ostatných amerických občanov, ktorých Irán neprávom zadržiava".Baquer Namazi za čias šacha podporovaného Spojenými štátmi zastával funkciu guvernéra západoiránskej bohatej ropnej provincie Chúzistán.