Biely dom: Trump nepožiadal Comeyho o zastavenie vyšetrovanie Flynna

Americký prezident Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. mája (TASR) - Biely dom v utorok poprel informácie denníka The New York Times, podľa ktorých prezident Donald Trump požiadal vo februári vtedajšieho riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho, aby zastavil vyšetrovanie odvolaného poradcu pre národnú bezpečnosti Michaela Flynna.uviedol Biely domu vo vyhlásení.Podľa denníka The New York Times Trump požiadal Comeyho o zastavenie vyšetrovania 14. februára na schôdzke v Oválnej pracovni Bieleho domu. Comey to údajne napísal do poznámky po schôdzke s prezidentom. Trump mu vraj hovoril, že Flynn nespravil nič zlé. Comey sa k zastaveniu vyšetrovania nevyjadril, len povedal:Flynna odvolali z funkcie deň pred touto schôdzkou po tom, ako zavádzal o svojej komunikácii s ruským veľvyslancom v USA Sergejom Kisľakom, poznamenala agentúra AP. Flynnovo napojenie na Rusko prešetrujú FBI a vyšetrovacie komisie Snemovne reprezentantov a Senátu.Comeyho, ktorého vymenoval do úradu v roku 2013 na desaťročné funkčné obdobie vtedajší prezident Barack Obama, odvolal Trump nečakane 9. mája. Comeyho odvolanie prišlo práve v čase, keď FBI vyšetruje, či sa Trumpov štáb z predvolebnej prezidentskej kampane podieľal na zasahovaní Ruska do amerických volieb.S odvolaním sa na dva zdroje informované priamo Comeym denník The New York Times napísal, že spúšťačom pre odvolanie Comeyho z funkcie riaditeľa FBI bol jeho nesúhlas prisľúbiť vernosť prezidentovi Trumpovi, ktorý ho o to požiadal krátko po svojej inaugurácii. Comey namiesto prísľubu lojality uviedol, že bude k prezidentovi vždy čestný.