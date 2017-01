Biely dom vydal vyhlásenie, Barrona Trumpa žiada nechať na pokoji

Na archívnej snímke Melania Trumpová a jej syn Barron Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. januára (TASR) - Biely dom v noci nadnes vyzval rešpektovať zaužívanú dlhoročnú tradíciu a umožniť najmladšiemu synovi nového prezidenta USA Donalda Trumpa, desaťročnému Barronovi, aby vyrastal mimo politickej sféry.V krátkom vyhlásení Bieleho domu sa Barronovo meno ani nespomína. Biely dom ho vydal v súvislosti s pozornosťou, ktorú niektoré médiá a sociálne siete venovali Barronovmu správaniu v prvých hodinách Trumpovho funkčného obdobia.Médiá si všimli Barronov "pohľad do prázdna" počas inaugurácie i to, že v čase, keď jeho otec v Oválnej pracovni Bieleho domu podpisoval prvé závažné prezidentské výnosy, chlapec sa za jeho chrbtom venoval hraniu sa so svojím synovcom.Najdrsnejšie si Barrona Trumpa "podala" Katie Richová, jedna zo scenáristov relácie Saturday Night Live televízie NBC, ktorá na svojom konte na Twitteri minulý piatok napísala, že "Barron Trump bude prvým strelcom medzi žiakmi domáceho vzdelávania".Podľa kritikov tým chcela naznačiť, že Barron svojho otca zastrelí.Neskôr bol tento tweet odstránený a jeho autorka deaktivovala svoj účet. Tento pondelok ho opäť aktivovala a napísala, že sa "úprimne ospravedlňuje" za svoj "necitlivý" tweet a dodala, že svoj čin "hlboko ľutuje". Stanici NBC to však nestačilo a dočasne ju prepustila.Po tejto polemike sa Trumpovho syna zastala aj dcéra jeho demokratickej protikandidátky v posledných prezidentských voľbách Chelsea Clintonová, ktorá vo svojom tweete uplynulý víkend napísala, že Barron Trump si "tak ako aj každé iné dieťa zaslúžiť byť dieťaťom".Dcéra Clintonovcov si však neodpustila ani výpad na adresu prezidenta Trumpa, keď napísala, že "brániť dieťa znamená aj bojovať proti politike, ktorá deti ohrozuje".Očakáva sa, že Barron Trump ukončí školský rok na svojej škole v New Yorku, kde zostal bývať so svojou matkou Melaniou. Potom by sa obaja mali presťahovať do Bieleho domu vo Washingtone.