Biely dom: Vzťah Trumpa a Merkelovej je neuveriteľný

Washington 31. mája (TASR) - Biely dom v utorok chválil vzťah prezidenta Donalda Trumpa a nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a označil ho ako "úplne neuveriteľný". Vyhlásenie nasledovalo len niekoľko hodín po tom, že americký líder na Twitteri ostro skritizoval Nemecko za jeho obchodnú a obrannú politiku.povedal hovorca Bieleho domu Sean Spicer.dodal Spicer.Trump v utorok už skôr označil na Twitteri nemeckú obchodnú politiku a politiku výdavkov na armádu za "veľmi zlé" pre Spojené štáty. Trumpovi sa totiž nepáči "oobchodnej bilancie USA s Nemeckom a navyše, Nemci podľa neho platia do NATO a na armádu, než by mali.Merkelová krátko pred Trumpovým tvítom znovu vyhlásila, že vzťahy USA a Nemecka sa dramaticky zmenili - reagovala tak na neúspešný summit krajín G7 v sicílskom meste Taormina.Spicer však vysvetľoval, že prezident Trump vníma Nemecko a Európu zo širšieho pohľadu, ako významných spojencov USA, a víta Merkelovej výzvy adresované Európe, aby hrala väčšiu úlohu vo svojej vlastnej obrane.vyhlásil Spicer.Merkelová na utorkovej tlačovej konferencii v Berlíne povedala, že diplomatické vzťahy s USA súale nezhody v určitých otázkach znamenajú, žeJej vyjadrenia boli podobné ako to po víkendovom summite G7, keď naznačila, že Trumpovo vládnutie úplne prevrátilo tradičné spojenectvo Európy a USA." povedala Merkelová.Avšak veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová uviedla v utorok v rozhovore pre televíziu MSNBC, že "Nemecko nakoniec uvidí, že sme za chrbtami našich spojencov".Haleyová dostala otázku týkajúcu sa skutočnosti, že Trump počas zahraničnej cesty v Európe nezopakoval záväzok USA dodržiavať článok 5 zmluvy o Severoatlantickej aliancii, ktorý zaväzuje členské krajiny ku kolektívnej obrane.Haleyová vyhlásila, že Trumpove výroky boli prehnane kritizované, táto kritika sa zameriavala na drobnosti v jeho vyjadreniach a že nenastala žiadna zmena v záväzku Spojených štátov voči článku 5.dodala veľvyslankyňa.