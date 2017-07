Bild: Nemecko pozastavilo zbrojné projekty s Tureckom

Nemecký spolkový vicekancelár a minister hospodárstva Sigmar Gabriel na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 21. júla (TASR) - Nemecko pozastavilo svoje dohody o dodávkach zbraní ako aj všetky zbrojné projekty s Tureckom. Opatrenie sa týka ako pripravovaných, tak aj prebiehajúcich projektov, uviedol vo štvrtok s odvolaním sa na zdroje z prostredia nemeckej vlády denník Bild. Samotná vláda však správu komentovať odmietla.Keďže obe krajiny sú členmi NATO, dodávky zbraní z Nemecka do Turecka sa v minulosti zaobišli bez závažnejších problémov, pripomína agentúra Reuters.Medzi Ankarou a Berlínom eskaluje v týchto dňoch napätie pre prípad ľudskoprávnych aktivistov z tureckej pobočky Amnesty International (AI), ktorých 5. júla zadržali na ostrove Büyükada neďaleko Istanbulu a medzi ktorými bol aj nemecký občan Peter Steudtner.Nemecká vláda v súvislosti s touto kauzou varovala vo štvrtok svojich občanov pred cestovaním do Turecka, pretože im tam hrozí zatknutie. Na mimoriadnej tlačovej konferencii v Berlíne to uviedol nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel, ktorý zároveň vyjadril pochybnosti o tom, či môže nemecká vláda bez prítomnosti "právnej istoty" naďalej ručiť za investície nemeckých podnikov v Turecku.Istanbulský súd v utorok rozhodol, že šesť ľudskoprávnych aktivistov vrátane šéfky tureckej pobočky AI bude vo vyšetrovacej väzbe až do procesu. Idil Eserovú a päť ďalších osôb vrátane dvoch zahraničných lektorov zo Švédska a Nemecka a ich tureckých kolegov obvinili z podpory bližšie nešpecifikovanej teroristickej organizácie.